Ihse kauft KVM-Tec

Ihse hat eine Mehrheitsbeteiligung am österreichischen KVM-Experten KVM-Tec erworben.

Zur Erläuterung dieser Transaktion sagt Dr. Enno Littmann, Geschäftsführer von Ihse: »Mit dem IP-basierten Produktportfolio von KVM-Tec stärken wir unsere strategische Markt- und Wettbewerbsbasis für weiteres Wachstum. Wir bieten nun für jeden Kundenbedarf die passende KVM-Lösung. Durch die gemeinsame Technologieplattform stärken wir zudem unsere Innovationskraft in einem sich schnell wandelnden Markt.«

»Durch unsere internationalen Standorte punkten wir darüber hinaus mit Kundennähe. Im Bereich der IT-Sicherheit ist persönlicher Kontakt vor Ort ein wesentlicher Erfolgsfaktor«, ergänzt Michael Spatny, Vertriebs-Geschäftsführer von Ihse.

Ing. Dietmar Pfurtscheller, Gründer und Geschäftsführer von KVM-Tec, wird gemeinsam mit seiner Frau Ingrid Pfurtscheller MSc, Head of Sales and Marketing, nach Abschluss der Transaktion im Unternehmen verbleiben und den Wachstumskurs gemeinsam mit dem Ihse-Team vorantreiben. KVM-Tec mit Hauptsitz im österreichischen Tattendorf beschäftigt aktuell 28 Mitarbeiter.

»Seit Gründung der KVM-Tec vor rund 15 Jahren haben wir unsere KVMoIP-Produkte stetig technologisch weiterentwickelt und sind stolz, dass wir heute zahlreiche internationale Kunden beliefern«, sagt Dietmar Pfurtscheller. »Wir sind uns sicher, mit Ihse den richtigen Partner gefunden zu haben, der uns mit seiner globalen Aufstellung und KVM-Expertise zusätzlich bei weiterem Wachstum unterstützt, um gemeinsam zu einem ‚KVM Global Powerhouse‘ zu werden«, ergänzt Ingrid Pfurtscheller.

Marco Brockhaus, CEO von Brockhaus Technologies, zu dessen Unternehmensgruppe Ihse gehört, erläutert: »Wir freuen uns sehr, dass mit dem Erwerb von KVM-Tec durch Ihse unsere Technologiegruppe weiter wächst. Wir machen Champions aus dem Mittelstand noch besser, noch stärker, noch erfolgreicher. Denn genau dafür steht Brockhaus Technologies. Mit unserem Netzwerk und unserer Expertise unterstützen wir unsere Töchter und sind auch bei Akquisitionen ihr verlässlicher Partner.«

Zu den Unternehmen

Die 2006 gegründete KVM-Tec entwickelt und vertreibt flexible und hochsichere KVM-over-IP Lösungen (KVMoIP) zur Verlängerung und Umschaltung von Computersignalen. Das Unternehmen ermöglicht die hochperformante und latenzreduzierte Übertragung von Computersignalen über das standardisierte IP-Protokoll in vorhandenen Netzwerken.

Die Ihse GmbH sieht sich als weltweiter Technologieführer für KVM-Lösungen zur Verlängerung und für das Umschalten von Computersignalen. Die proprietären KVM-Lösungen des IT-Security-Spezialisten Ihse werden insbesondere in sogenannten »Mission-Critical«-Anwendungen genutzt, wie etwa in der Flugsicherung, in Kontrollräumen sowie im Versorgungs- und Transportwesen. Auch im Broadcast-Markt sowie in der Postproduction und im öffentlichen Sektor kommen zunehmend KVM-Lösungen über das standardisierte IP-Protokoll als die schneller umzusetzende, flexiblere und günstigere Lösung zum Einsatz.

Ihse erschließt sich mit dem Kauf von KVM-Tec eine weltweite KVMoIP-Kundenbasis, die zukünftig vom internationalen Vertriebsnetz der Ihse mit Standorten in Deutschland, den USA, Singapur und China profitieren wird. Neben dem gemeinsamen Vertrieb sehen die Geschäftsführung von Ihse und KVM-Tec weitere nennenswerte Synergiepotenziale zudem im Einkauf und der Produktion.

Die Brockhaus Technologies AG ist eine Technologiegruppe, die margen- und wachstumsstarke Technologie-Champions mit B2B-Geschäftsmodellen im deutschen Mittelstand akquiriert.