Neuer CTO bei Ihse

Dr. Andreas Koltes ist neuer Leiter der Forschung und Entwicklung und CTO von Ihse.

Erstes Ziel und Meilenstein für Dr. Andreas Koltes wird die Integration von KVM-Tec und deren KVM-over-IP-Produkte in das bereits bestehende Ihse-Portfolio aus proprietären KVM-Lösungen sein, heißt es in einer Pressemitteilung des Unternehmens. »Mit dieser Integration setzt er den Kurs für die Zukunft der gesamten KVM-Branche und hilft die Position der Ihse als weltweit führender Anbieter zu festigen.«

Koltes zu seinem Einstieg bei Ihse: »Ich freue mich auf Zusammenarbeit mit den Teams von Ihse und KVM-Tec und natürlich ganz besonders auf die erfolgreiche Umsetzung der anstehenden Herausforderung und das Einbringen meiner Erfahrung auf der ‚Road to IP‘ der Ihse GmbH.

Bevor er zur Ihse kam, sammelte Dr. Andreas Koltes bereits breite Erfahrung in einer Vielzahl an High-Tech-Projekten – von der anfänglichen Planung bis zur Serienreife. Dies beinhaltet mehrere Jahre an Erfahrung mit FPGA- und Netzwerk-Technologien. In seiner letzten Position war er Leiter der Embedded Systems Entwicklung bei Diehl Defence und davor bereits Technischer Projektleiter in einem deutsch-amerikanischen Flugkörperprogramm.