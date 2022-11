KVM-Tec: KVM-over-IP in Full-HD

KVM-Tec bietet KVM-over-IP in drei Produktlinien an: von ganz simpel bis sehr flexibel.

In Zeiten von Homeoffice und Remote-Workflows sind KVM-Systeme natürlich noch interessanter, als sie das in früheren Zeiten schon waren. Von einem abgesetzten Gerät aus eine oder mehrere Workstations zu überwachen und auch zu bedienen, dafür gibt es zahllose Anwendungen. Um das technisch zu realisieren, gibt es verschiedene Möglichkeiten, aber die kostengünstigste, einfachste und am schnellsten umsetzbare Möglichkeit ist KVM-over-IP. Darauf hat sich KVM-Tec spezialisiert.

Der Vorteil dieser Systeme ist, dass sie problemlos mit Standard-Netzwerkkomponenten zusammenarbeiten können. Man kann also vorhandene Verkabelungen, Switches und Router verwenden.

Das bringt nicht nur Kosteneinsparungen, sondern vor allem auch Flexibilität und Vereinfachung durch eine zentrale Administration.

Existierende Installationen und Arbeitsplätze können mit KVM-over-IP einfach erweitert und an die jeweiligen Kundenbedürfnisse angepasst werden. Man kann auch 4K-Extender und Full-HD-Extender kombinieren und ein individuelles System aus Remote-Arbeitsplätzen aufbauen.

KVM-Tec betont besonders die einfachen Plug&Play-Installationen seiner Produkte, die Zeit sparen und dennoch eine hohe Benutzerfreundlichkeit bieten.

Weitere Leistungsmerkmale:

zahlreiche Anwendungsfälle für nahezu jede Art von Kontrollräumen

Broadcast- und große Matrix-Switching-Systems mit bis zu 2.000 Endpunkten

einfache Handhabung des KVM-Systems

nahezu keine Latenz (nur 0,47 ms)

API für Software-Integration

Die Produktlinien von KVM-Tec heißen Ecosmart, Easyline und Flexline, sie haben unterschiedlichen Leistungsumfang, Schnittstellen und Platzbedarf für den jeweiligen Extender und natürlich auch unterschiedliche Preise.