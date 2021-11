News: Kurz und knackig – KW 45/2021

Astra will für sein bisher nur per Sat vermarktetes HDTV-Paket 20 Mio. Kabel- und Antennen-Haushalte erschließen. HD+IP umfasst 50 private und öffentlich-rechtliche HD-Kanäle für mtl. 6 €. Für die Streams sind mindestens 6 Mbit/s erforderlich. Die App wird zunächst per Update in eine Produktserie von Panasonic integriert.