Gravity und Belden: Broadcast-Infrastruktur für Stadien in Qatar

In vier Stadien in Qatar installieren Belden und Gravity die Broadcast-Infrastruktur.

In rund einem Jahr soll in Qatar die kommende Fußball-WM stattfinden. Schon jetzt sehen viele diesem Ereignis mit gemischten Gefühlen entgegen, es wird ganz sicher eines der bisher umstrittensten Fußball-Großereignisse aller Zeiten darstellen. Die Bauarbeiten der speziell für die WM errichteten Stadien liegen laut Veranstalter voll im Zeitplan. Nun gaben Belden und Gravity bekannt, gemeinsam in vier der insgesamt acht WM-Stadien die Broadcast-Infrastruktur aufbauen und installieren zu dürfen.

Die Entscheidung für Qatar als Austragungsort der Fußball-WM 2022 war im Jahr 2010 gefallen. Gravity Media und Belden erhielten später den Zuschlag für die Lieferung von Übertragungssystemen für vier Stadien des allerersten Turniers dieser Art in der arabischen Welt. Seitdem herrscht in Qatar Hochbetrieb, um die Stadien mit der neuesten Übertragungstechnik auszustatten. Und nun, am 21. November 2021, begann offiziell der einjährige Countdown bis zur Eröffnung des größten Fußballturniers der Welt.

Gravity Media arbeitete mit seinem langjährigen Lieferanten Belden zusammen, um die Broadcast-Verkabelungssysteme für die Eröffnungsspielorte Al Bayt Stadion, Al Thumama Stadion, Khalifa International Stadion und Ahmed bin Ali Stadion zu entwickeln, zu liefern, zu installieren, zu testen und in Betrieb zu nehmen. Gravity Media gestaltete das Projektdesign unter Mithilfe und Mitwirkung von lokalen Broadcastern und seiner eigenen Erfahrung mit der Ausrichtung hochkarätiger Events internationaler Verbände.

»Es war uns eine Ehre, an solch prestigeträchtigen Projekten beteiligt zu sein«, sagt Eamonn Dowdall, Executive Director von Gravity Media. »Mit der kombinierten Expertise von Belden und Gravity Media werden die bereitgestellten Lösungen die Anforderungen der Stadien bis weit in die Zukunft hinein unterstützen.«

Für die jeweiligen Installationen wurden die innovativen Broadcast-Lösungen von Belden verwendet, darunter SMPTE-, Triax-, Video-, Multicore-Audio- und Single-Mode-Glasfaserkabel, die es den Host-Broadcastern ermöglichen werden, ihre Einrichtungen mit mehr als 50 Kamerapositionen in jedem der Stadien zu verbinden, einschließlich Interviews, Ankünften und anderen Aktivitäten außerhalb des Spielfelds. Auf diese Weise können die Sender Inhalte an Milliarden von Fans auf der ganzen Welt übertragen und gleichzeitig die Systeme in den Stadien für eine langfristige und nachhaltige Nutzung zukunftssicher gestalten.

Die Fans werden während der Gruppenphase — zum ersten Mal — vier Spiele pro Tag sehen können. Die Gruppenphase wird nur 28 Tage dauern. Das Finale ist für Samstag, den 18. Dezember 2022 terminiert, am Nationalfeiertag von Qatar.