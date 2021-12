Gravity kauft Wireless-Hardware für Supercars-Rennen

Der TV-Dienstleister Gravity kaufte umfassende Wireless-Video-Hardware bei DTC für die Supercars-Rennen in Australien.

Gravity Media hat in drahtlose Video-Übertragungslösungen für Live-Events investiert.

Aktueller Anlass war die Supercars-Rennserie in Australien. Die australische Tourenwagen-Meisterschaft wird mit ähnlichen Fahrzeugen ausgetragen, wie sie auch bei der DTM in Deutschland fahren (DTM-Report).

Gravity wählte bei der Wireless-Hardware diverses Equipment des Herstellers Domo Tactical Comms (DTC) aus.

Erster Einsatz der neuen Module werden — wie erwähnt — die »Repco Supercars Championships« sein. Anschließend werden die HF-Gerätschaften im Rahmen der weltweiten Einsätze von Gravity Media weiterverwendet und stehen auch anderen Kunden zur Verfügung.

Insgesamt investierte Gravity in 55 Solo7 Broadcast Nano Transmitter, 55 Solo 1W Nano Amplifier und 12 Pro RXD 1 HE Broadcast Receiver/Decoder von DTC.

Diese neuen Wireless-Module ergänzen den ohnehin bereits sehr umfangreichen Bestand an Kommunikationsausrüstung von Gravity.

Um sicherzustellen, dass die Ausrüstung für beste Performance bei der Supercars Championship und darüber hinaus ausgelegt ist, arbeitete das DTC-Team eng mit Gravity Media zusammen und passte die Konfiguration der Ausrüstung in einigen Aspekten an die Kundenwünsche an.

Die neue Ausrüstung erlebt ihr Debüt beim letzten Rennen der Supercars-Championship-Saison 2021, beim mit Spannung erwarteten »Repco Bathurst 1000«, einer Rennwoche, die von Dienstag, 30. November, bis Sonntag, 5. Dezember 2021, im australischen New South Wales stattfindet.

Greg Littrich, Director of Media Services and Facilities bei Gravity Media: »Die Supercars Championship steht für das Beste, was der australische Motorsport zu bieten hat — und Gravity Media ist stets bestrebt, den treuen Fans ein unschlagbares Zuschauererlebnis mit der besten Live-Kameraübertragung aus den Autos zu bieten. Aus diesem Grund haben wir erheblich in neue DTC-Ausrüstung investiert, um unsere Live-Übertragungslösung zu unterstützen. Mit seiner 35-jährigen Erfahrung in der Übertragung und dem Empfang von Live-Übertragungen ist DTC ein Partner, auf den wir uns verlassen können.«

Gareth James, DTCs APAC Sales Manager, fügte hinzu: »Wir sind stolz auf unsere Partnerschaft mit Gravity Media (…). Das Supercars-Projekt bestätigt uns darin, dass das Broadcast-Equipment von DTC die erste Wahl für Autorennen und andere spezielle Kameraanwendungen ist — und sich immer wieder als das Beste in seinem Bereich für die HF-Übertragung erwiesen hat.«