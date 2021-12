News: Kurz und knackig – KW 50/2021

Die Mobilfunktochter von United Internet (Ex Drillisch) mietet von Vantage Towers 3.800 Antennenstandorte für 20 Jahre an. Optional sind 5.000 Antennen und die Laufzeit bis 2060. 2019 wurde das vierte Mobilfunknetz für 1,1 Mrd. € ersteigert. Der Aufbau kommt erst jetzt und nach Verträgen mit Telefonica und einem Netzausstatter in Gang.