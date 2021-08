News: Kurz und knackig – KW 33/2021

Nach den Mobilfunkstandorten (an Cellnex für 2 Mrd. £) und der Beteiligung am DVB-T2 Paket Freeview wollen die Eigner Macquarie Group, IFM Investors etc. 1.150 UK-Rundfunksender und Funkmessnetze für zwei Wasserversorger für 2,5 Mrd. £ verkaufen.