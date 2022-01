G&D schließt Partnerschaft mit Tritec

Guntermann und Drunck hat eine Partnerschaft mit Tritec gegründet, die auf den Medizinmarkt zielt, aber auch andere hochauflösende Anwendungen berühren kann.

Gemeinsame Synergien nutzen — unter diesem Aspekt haben die Guntermann und Drunck GmbH (G&D) und die Tritec Electronic AG im November 2021 eine Vereinbarung zur Gründung einer neuen Technologiegruppe unterzeichnet.

Diese Partnerschaft soll das Portfolio der Gruppe stärken, indem KVM-Lösungen von G&D mit den Fähigkeiten von Tritec im Display-Management und der Expertise im medizinischen Bereich ergänzt wird. Unterstützt wird die Transaktion von Naxicap Partners, dem derzeitigen Sponsor von G&D.

Tritec wurde 1991 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Mainz. Das Unternehmen ist auf einsatzkritische Multi Display Manager für medizinische Bildverarbeitungslösungen mit einem starken Fokus auf kardiologische Operationssäle spezialisiert. Das Unternehmen entwirft, entwickelt und fertigt seine Produkte im eigenen Haus.

Mit MDM-Geräten als Kernangebot operieren die Produkte des Unternehmens an der Schnittstelle zwischen medizinischen Bildgebungsgeräten (etwa C-Bögen, Endoskopen, Live-Monitoren) und den Bildschirmen für bildgesteuerte, minimal-invasive Verfahren. Tritec integriert dabei modernste Hardware-Komponenten, die eine hohe Produktleistung ermöglichen. Die MDM-Geräte ermöglichen es den Kunden, verschiedene Eingangssignale zu sammeln, zu mischen und auf bis zu fünf Ausgänge mit höchsten Auflösungen (8 MP) per Direktverkabelung zu übertragen. Dies geschieht mit einer Latenzzeit von nahezu Null, während eine kontinuierliche Betriebszeit gewährleistet ist. Die Eingangsvideosignale können an jeder beliebigen Position auf den Ausgabegeräten (etwa Monitoren) mit benutzerdefinierter Skalierung und Beschneidung angezeigt werden.

Roland Ollek, CEO von G&D kommentiert: »Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Jürgen Bullacher und Markus Müller-Heidelberg und dem gesamten Team von Tritec, um Innovation und Wachstum weiter auszubauen. Wir sehen ein hohes zukünftiges Wachstumspotenzial für Tritec und G&D, da wir zahlreiche Synergien nutzen können. Darüber hinaus werden unsere Kunden davon profitieren, die Expertise beider Unternehmen unter einem Dach zu haben.«