Grass Valley schließt strategische Refinanzierung ab

Grass Valley, im Besitz von Black Dragon Capital, gab den Abschluss einer strategischen Refinanzierung in Höhe von 220 Millionen US-Dollar bekannt.

Die strategische Refinanzierung stärkt sowohl die Bilanz des Unternehmens als auch die Refinanzierung bestehender Schulden und positioniert Grass Valley weiter, um die Neugestaltung des zukünftigen Medien-Workflows durch die Grass Valley Media Universe (GVMU)-Lösungssuite anzuführen, so das Unternehmen.

Grass Valley setzt nach einem finanziell und operativ erfolgreichen Jahr 2023 seine Expansion fort und hat eine Refinanzierung abgeschlossen, um seine Position in der sich schnell entwickelnden Medienlandschaft weiter zu stärken. Das Unternehmen hat im vergangenen Jahr operative Verbesserungen durchgeführt, einschließlich der Vereinfachung seiner Organisationsstruktur, der Neubesetzung des Führungsteams in Schlüsselbereichen, der Optimierung seiner globalen Präsenz und der Anpassung seines Produktportfolios an die sich wandelnde Medienlandschaft. Diese Schritte haben zur weiteren Entwicklung der Cloud-nativen Medienplattform AMPP beigetragen, die Kunden signifikante Einsparungen und erhöhte Flexibilität in der Produktion weltweit führender Inhalte bieten soll.

Finanziell verzeichnete Grass Valley 2023 ein starkes Wachstum, einschließlich des höchsten Umsatzes seit 2020 im Bereich der Live-Produktions- und Netzwerkinfrastruktur-Hardware. Darüber hinaus stiegen die wiederkehrenden Umsätze, wobei sich die AMPP-Umsätze im Vergleich zum Vorjahr fast verdoppelt haben. Die Erträge stiegen um mehr als 100%. Das Unternehmen hat weltweit fast 200 neue Mitarbeiter eingestellt und sein Patentportfolio durch kontinuierliche Investitionen in Innovationen erheblich erweitert.

Louis Hernandez Jr., Chairman und CEO von Grass Valley, betonte die Bedeutung der Investition für die Beschleunigung der Marktführerschaft des Unternehmens im Bereich der Live-Produktions-Workflows. Die Refinanzierung soll die Innovationskraft im gesamten Portfolio von Grass Valley stärken, insbesondere im AMPP-Ökosystem, »da wir beginnen, die Implementierungen in unserem globalen Kundenstamm zu skalieren«, so Louis Hernandez Jr.

Grass Valley steht im Mittelpunkt der Transformation der Medienbranche, die sich mit disruptiven Kräften und der Notwendigkeit erhöhter betrieblicher Effizienz auseinandersetzt. Das Unternehmen will diese Entwicklung durch das Grass Valley Media Universe unterstützen, das optimierte Arbeitsabläufe durch Flexibilität in On-Prem-, Hybrid- oder Cloud-nativen Bereitstellungsmodellen ermöglicht.