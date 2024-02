Logic schließt strategische Partnerschaft mit Techex

Logic vertreibt und nutzt ab sofort die Techex-Produkte TX Darwin und TX Edge im DACH-Raum.

Logic schloss zum Beginn des Jahres 2024 eine strategische Partnerschaft mit Techex, einem Marktführer für Broadcast-Lösungen und Software. Die Partnerschaft umfasst primär den Vertrieb und Einsatz der Produkte TX Darwin und TX Edge im DACH-Raum. Mit den Software-Lösungen von Techex können User ihre Workflows in Cloud-basierten oder hybriden Broadcast- und Medien-Infrastrukturen sicherer und zuverlässiger machen. Dazu nutzen die Tools von Techex eine auf Microservices basierende Plattform für die Verarbeitung, den Transport und die Überwachung von Live-Medien, die wichtige Anforderungen in kritischen Contribution-, Mezzanine- und Distributions-Workflows erfüllt. Die Gateway-Lösungen von Techex bieten wiederum Sicherheit und Monitoring für den Transport von Signalen in kritischen Broadcast-Umgebungen und unterstützen eine umfangreiche Zahl von Protokollen, darunter SRT und 2022-7.

»Mit der Software von Techex bieten wir unseren Kunden eine sinnvolle Ergänzung zu unserem Produktportfolio. So können wir Broadcastern und Medienhäusern besser helfen, ihre Contribution-, Transport- und Distribution-Workflows sicherer zu machen und das Monitoring einfacher zu gestalten,« so Sebastian Manemann, Head of Technology bei Logic.

Besonders in der Kombination mit Cloud-basierten Workflows auf AWS, die von Logic in vielen Projekten realisiert werden, ermöglichen die Tools von Techex weitergehende Möglichkeiten für die Steuerung und das Monitoring der Systeme.

Jens Gnad, Geschäftsführer von Logic, ergänzt: »Techex ist seit mehr als 50 Jahren in der Broadcast-Branche aktiv und verfügt über tiefgreifendes Verständnis der Anforderungen von Broadcastern. Die Tools für Cloud und Video-over-IP Broadcast-Infrastrukturen passen perfekt in unser Portfolio. Besonders Infrastrukturprojekte, die wir mit AWS umsetzen und bei denen die Techex-Tools eine perfekte Ergänzung darstellen, sind ein Fokus dieser Kooperation.«

Richard Bailey, Techex’s Chief Product and Technology Officer, sagt: »Wir erwarten von einem Partner, der zu uns passt, die höchsten Standards in Bezug auf Exzellenz/Engineering, Innovation und Kundenfreundlichkeit. Es ist ein Privileg, mit Logic zusammenzuarbeiten, und ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit dem Team, um den Einsatz unserer Produkte und Dienstleistungen in der DACH-Region zu forcieren.«