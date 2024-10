EVS schließt Übernahme von MOG Technologies ab

EVS hat die Übernahme von MOG Technologies offiziell abgeschlossen und damit den Deal, der mit einer ersten Vereinbarung im August 2024 begann, zum Abschluss gebracht.

Durch diese Übernahme wird das Know-how von MOG im Bereich softwaredefinierter Videolösungen in das Portfolio von EVS aufgenommen, wodurch die Fähigkeiten von EVS im Bereich der Live-Videoproduktionstechnologie verbessert und die Marktpräsenz erweitert werden sollen.

Die Integration der MOG-Technologie, insbesondere im Bereich der filebasierten Aufnahme und Transcodierung, soll in die MediaCeption-Lösung von EVS integriert werden. Das MOG-Team ist nun offiziell Teil von EVS, und die Zusammenarbeit zwischen den beiden Unternehmen sei bereits in vollem Gange, so EVS. Durch die Übernahme erhält EVS ein neues Forschungs- und Entwicklungszentrum, womit sich die Gesamtzahl auf sechs erhöht, was weitere Innovationen und technologische Entwicklungen unterstützen wird.

Die Kunden haben positiv auf die Übernahme reagiert, betont EVS. Auf der IBC in Amsterdam, auf der die Integration der MOG-Produkte in die EVS-Lösungen demonstriert wurde, wurde demnach großes Interesse geweckt. Das fusionierte Unternehmen sei nun in der Lage, erweiterte Lösungen, verbesserte Innovationsfähigkeiten und einen besseren Kundensupport anzubieten. Die Übernahme zielt darauf ab, Medien-Workflows zu optimieren und die Rolle von EVS im Bereich des cloudbasierten Content-Managements und der Distribution zu stärken.