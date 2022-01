Hofbauer wechselt zu Plazamedia

Kurt Hofbauer wechselt von Sport1 zu Plazamedia und wird dort SVP Business Projects & Communications.

Kurt Hofbauer kommt zum Ismaninger Broadcast-Dienstleister und wird ab sofort neuer Senior Vice President Business Projects & Communications. In seiner neu geschaffenen Funktion berichtet der 38-Jährige direkt an Jens Friedrichs, Vorsitzender der Geschäftsführung der Plazamedia GmbH.

Zu den inhaltlichen Schwerpunkten seiner neuen Tätigkeit zählen insbesondere die Weiterentwicklung des Business-Bereichs, die Identifikation von neuen Geschäftsfeldern und Kundensegmenten, die Neukundenakquise und die individuelle Betreuung von Business-Projekten, die Unterstützung der Geschäftsführung bei strategischen Projekten, die Verantwortung für sämtliche Kommunikations- und Marketingmaßnahmen sowie die Repräsentation der Plazamedia bei Branchen-Events.

Vor seinem Wechsel zu Plazamedia arbeitete Kurt Hofbauer als Director Business Projects & Operations bei Sport1 Business (bis Dezember 2019 Sport1 Media GmbH). In dieser Funktion trug er die P&L Verantwortung der Auslands- und OTT-Vermarktung und war für sämtliche Post-Sales-Themen sowie für strategische Projekte — insbesondere die Digitalisierung der gesamten Sales-Wertschöpfungskette — verantwortlich. Zuvor war er ab 2018 in der Position des Director Product Management bei der Sport1 Media GmbH für sämtliche Konzepte, Angebote und Kampagnen über alle Plattformen (TV, Digital, Audio und Social) hinweg sowie die B2B-Kommunikation zuständig. Von April 2020 bis Dezember 2021 war Kurt Hofbauer zusätzlich als Director bei der Leitmotif Creators GmbH tätig, die wie die Plazamedia GmbH und die Sport1 GmbH zum Sport1 Medien Konzern gehört. Dort zählten die Vernetzung innerhalb des Konzerns und die inhaltliche Weiterentwicklung der Consulting-Agentur zu seinen Schwerpunkten. Seine Karriere in der Sport1 Medien Gruppe hatte Kurt Hofbauer 2012 bei der damaligen Constantin Sport Marketing GmbH (später Sport1 Media GmbH und heute Sport1 Business) begonnen, zunächst als Projekt Manager und sukzessive in weiteren Positionen mit entsprechenden Verantwortlichkeiten.

Jens Friedrichs, Vorsitzender der Geschäftsführung der Plazamedia GmbH: »Kurt Hofbauer bringt sein ausgewiesenes Business- und Marketing-Knowhow im Medienbereich ab sofort bei Plazamedia mit ein und wird uns bei der Erschließung neuer Geschäftsfelder und bei der Fortführung unseres Transformationsprozesses unterstützen. Bei uns wird er dank dieser Aufstellung neue Ideen einbringen und Impulse setzen — gerade bei der Identifikation von Markt- und Kundenbedürfnissen, für die wir passgenau unsere innovativen und effizienten Serviceleistungen anbieten.«