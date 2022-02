CGI: France Télévisions modernisiert mit OpenMedia

France Télévisions setzt künftig für alle Nachrichtenredaktionen auf das Redaktions- und Planungssystem OpenMedia von CGI.

CGI berät und implementiert die Redaktion von France Télévisions bei der Modernisierung und Standardisierung ihres Redaktions-Tools. Dabei werden OpenMedia-Lösungen integriert. Der Vertrag hat eine Laufzeit von vier Jahren und umfasst ein Auftragsvolumen von mehr als 3,5 Millionen Euro.

France Télévisions betreibt sechs nationale Sender, 24 regionale Niederlassungen und neun Niederlassungen in Übersee. Die Zusammenarbeit zwischen den Journalistenteams des Senders zu verbessern, ist eines der wichtigsten Ziele im Rahmen der nun angestrebten Modernisierungs- und Standardisierungsschritte. Hierfür will France Télévisions ein gemeinsames Tool für alle seine Redaktionen — TV, Radio und Digital — in allen Territorien einführen und etablieren.

Der öffentlich-rechtliche Konzern entschied sich für CGI und seine Referenzlösung OpenMedia, die speziell dafür entwickelt wurde, Medienunternehmen die Verwaltung, Planung und Organisation der Produktion ihrer Inhalte zu ermöglichen.

Im Rahmen des France-Télévisions-Projekts ist CGI für die komplette Bereitstellung der Lösung verantwortlich, von der Organisation der Spezifikations-Workshops bis hin zur Implementierung und Software-Wartung der Lösung. Das Projekt gliedert sich in zwei Phasen:

Phase 1 / Integration von OpenMedia NewsBoard

Dieses Modul bietet fortschrittliche und anpassbare Funktionen für jeden Journalisten, wie etwa einen schnellen und Echtzeit-Zugang zu allen verfügbaren Ressourcen zu den zu behandelnden Themen, eine vereinfachte Planung zur Organisation der Arbeit der Redaktion und zur Vorwegnahme von Multimedia-Übertragungen sowie einen sofortigen Austausch zur besseren Kommunikation innerhalb der Redaktion, unabhängig vom Standort.

Phase 2 / Integration von OpenMedia Infinity

OpenMedia Infinity vereint Such-, Planungs-, Skripting- und Messaging-Funktionen sowie spezifische Funktionen zur Strukturierung von Sendungen. Dieses Modul ermöglicht es, die Verbreitung von Themen und Sendungen vorzubereiten und sicherzustellen.

Große Installation für OpenMedia

Wenn der Rollout bei France Télévisions erfolgt sein wird, werden rund 3.000 Journalisten der Gruppe mit OpenMedia arbeiten. Die Software-Lösung ist als wichtiges Werkzeug für diese Anwender bestimmt und ermöglicht France Télévisions einerseits die Anpassung an die Marktstandards und die Bewältigung interner Entwicklungen, andererseits auch die Erleichterung der Zusammenarbeit und die Steigerung der Effizienz. Die übergreifende Kooperation zwischen verschiedenen Einheiten wird den Journalisten beträchtliche Zeiteinsparungen einbringen, aber auch mehr Transparenz und Klarheit in Bezug auf die zugewiesenen Aufgaben und deren Erledigung.

Romuald Rat, Director of Reports and Information Resources, und Skander Ben Attia, Direktor für Technik bei France Télévisions, kommentierten: »Die Implementierung eines gemeinsamen Tools für alle unsere Nachrichtenredaktionen ist ein wichtiges Projekt, das Teil der — umfassenderen — Strategie der digitalen Transformation von France Télévisions ist. Wir haben uns für CGI und seine bewährte OpenMedia-Lösung entschieden, um unsere Aktivitäten zu optimieren und unser Medienangebot zu bereichern, damit wir unseren Zuschauern, Zuhörern und Lesern weiterhin die bestmöglichen Informationen bieten können.«

»CGI ist stolz darauf, France Télévisions bei der Beschleunigung seiner Transformation zu unterstützen. Der Einsatz von OpenMedia wird die operative Exzellenz der Medien der Gruppe steigern und die Zusammenarbeit der Journalisten in den verschiedenen Redaktionen weiter verbessern. Unsere Teams sind voll im Einsatz, um dieses Projekt gemeinsam mit France Télévisions zum Erfolg zu führen«, fügte Anton Schlatter, Vice President und Head of OpenMedia bei CGI, hinzu.