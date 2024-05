France TV setzt auf Grass Valley

France Télévisions rüstet auf Grass Valley Kaleido-IP Video Multiviewer auf – zur Unterstützung der SMPTE-2110 Live UHD/3G Broadcast-Umstellung.

Der französische öffentlich-rechtliche Fernsehsender France Télévisions, der in France TV umbenannt wurde, hat sich im Rahmen einer unternehmensweiten Umstellung von SDI auf SMPTE-2110 (ST-2110) für einen Grass Valley Kaleido KIP-X240 IP (Multiviewer) der nächsten Generation entschieden.

Die France TV Group, zu der fünf nationale, 24 regionale und 9 Kanäle in Übersee gehören, hat im Rahmen eines Dreijahresvertrags, den Grass Valley im Rahmen einer Ausschreibung gewonnen hat, sofort 12 KIP-X240 geliefert bekommen. Da zwei Kanäle – France 2 und France 3 – bereits in UHD ausgestrahlt werden, plant France TV, im Laufe des Vertrags weitere Geräte zu erwerben, um die unternehmensweit eingesetzten SDI-basierten Grass Valley Kaleido-X und Kaleido-MX Multiviewer zu ersetzen. Die neuen KIP-X240 IP-Multiviewer werden mit Mellanox 2110-Karten konfiguriert, die ST-2110 UHD und HD/3G Videoüberwachung ermöglichen.

»Wir freuen uns sehr, France Télévisions dabei zu unterstützen, seine Broadcast-Kapazitäten weiter auszubauen und die neuesten hochwertigen Produkte und Dienstleistungen von Grass Valley zu nutzen, um effiziente Produktionen zu liefern, die ihren Medienproduktions-Workflows zugute kommen«, sagte Mark Gardner, VP of Sales für EMEA bei Grass Valley. »Die Integration unserer KIP-X240-Multiviewer in ihren SMPTE-2110-Workflow ist für die dynamische Echtzeit-Videoüberwachung von zentraler Bedeutung, und wir sind stolz darauf, Teil dieses visionären Projekts zu sein.«

»Der französische Fernsehmarkt wechselt aufgrund seiner außergewöhnlichen Qualität und betrieblichen Effizienz rasch zu ST-2110«, so Yannick Olivier, Solution Architect 2110 bei France TV. »Mit der Umstellung auf ST-2110 wollen wir die Grundlage für eine qualitativ hochwertigere Live-Produktion in UHD-HDR und 3GHD schaffen, insbesondere für erstklassige Sportereignisse, wie die großen internationalen Wettkämpfe in diesem Sommer. Wir wissen, dass sich die KIP-X240s nahtlos in unsere Regieräume integrieren lassen und gleichzeitig die X-Edit-Funktionalität beibehalten, auf die wir uns bei unseren SDI-basierten Kaleidos verlassen.«

Mit X-Edit können Operators das Layout und die Konfiguration mehrerer Live-Videobilder auf einem einzigen großen Display gestalten. Als eine auf offenen Standards basierende Plattform, die auch NMOS-kompatibel ist, ist der KIP-X240 branchenführend, da er die höchste Anzahl gleichzeitiger Video- und Audiosignale in einem 1-RU-Frame überwacht. Er unterstützt eine breite Palette von I/O-Formaten, darunter bis zu vier gleichzeitige IP-Streaming-Ausgänge in einer Mischung aus komprimierten und unkomprimierten Signalen. Der KIP-X240 unterstützt auch eine breite Palette von Videocodecs und Transportströmen.

»Bei unserer Entscheidung haben wir unser Vertrauen in Grass Valley und den Ruf von Kaleido berücksichtigt. Außerdem schätzen wir die einfache Integration und Konfiguration des KIP-X240 in unseren bestehenden Workflow«, so Olivier weiter. »Wir freuen uns, bei diesem Projekt mit Grass Valley zusammenzuarbeiten und auch weiterhin die neue Generation der Kaleido-Familie einzusetzen.«