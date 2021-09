CGI stärkt sein OpenMedia-Führungsteam mit Mark Hasselmann

Hasselmann verstärkt als OpenMedia Product Manager das Produktportfolio des Unternehmens.

CGI gibt die Ernennung von Mark Hasselmann zum Produktmanager für das wachsende OpenMedia-Portfolio von CGI bekannt.

Mark Hasselmann wird das OpenMedia Newsroom Produktteam bei der Entwicklung und dem Wachstum der gesamten Produktfamilie, einschließlich OpenMedia Infinity, NewsBoard und StudioDirector, leiten. Als Produktmanager soll er sich vor allem um die Integration von Partnern kümmern und die Kernkompetenzen der Produktfamilie ausbauen, um weiterhin innovative, zuverlässige, skalierbare und interaktive Lösungen für die Workflows bestehender OpenMedia-Kunden zu liefern.

CGI betont: Mark Hasselmann bringt eine Fülle von Branchenerfahrungen mit, da er über 13 Jahre lang in einer Reihe von leitenden strategischen und projektbezogenen Positionen im Nachrichten- und Rundfunkproduktionssektor tätig war. Er begann seine Karriere als Producer im RTL-Nachrichtenstudio in München und war anschließend in leitenden Positionen bei Plazamedia und Red Bull Media House tätig.

Zuletzt war Mark Hasselmann 2018 als Director of Consulting Services bei CGI tätig, wo er das Business Consulting- und Projektmanagement-Team bei der Unterstützung von Unternehmen aus verschiedenen Branchen bei der Umsetzung von IT-Programmen und Transformationsinitiativen leitete.

Hasselmann sagt: »Ich bin begeistert, ein Teil der Erfolgsgeschichte von OpenMedia zu werden, einem bahnbrechenden Branchenführer im NRCS-Bereich, und ich freue mich darauf, mein Fachwissen und meine Erfahrung einzubringen und mit dem Team zusammenzuarbeiten, um unser 30-jähriges Erbe fortzusetzen, innovative Produkte zu liefern und den Kunden von CGI und der gesamten Branche hervorragende Leistungen zu bieten.«

Michael Pfitzner, Vice President, Newsroom Solutions bei CGI, sagt: »Wir freuen uns, Mark an Bord zu haben und eng mit ihm zusammenzuarbeiten, um unsere globale Produktstrategie zu entwickeln, während OpenMedia seine bereits starke Position auf dem Markt für die Produktion von Rundfunknachrichten weiter ausbaut.«

Anton Schlatter, Vice President Consulting Services, Media Solutions und Head of Newsroom Business bei CGI, ergänzt: »Mark stößt zu einer spannenden Zeit zu unserem Team, in der OpenMedia eine Reihe neuer Erweiterungen und Angebote auf den Markt bringt und unsere Präsenz in Nordamerika und anderen Regionen weiter ausbaut.«