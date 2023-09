CGI mit AI bei OpenMedia

CGI zeigt im Video, wie KI innerhalb von OpenMedia den Journalisten im Newsroom helfen kann.

CGI zeigte während der IBC etliche KI-Anwendungsfälle in der OpenMedia-Newsroomlösung.

Im Video präsentiert David Cardinale, wie in Open Media per KI möglich ist, Texte zusammenzufassen oder sie auch gezielt für bestimmte Anwendungen umschreiben zu lassen. OpenMedia nutzt hierfür eigenes Machine Learning, also keine ChatGPT-Anbindung.







Mögliche KI-Anwendungen in OpenMedia: