EVS entwickelt mit RTBF neue flexible Kontrollraumlösung

EVS und RTBF entwicklen ein neues Control-Room-System für den Neubau des Senders.

Mehr Produktivität und Kreativität sind das Ziel einer Partnerschaft zwischen dem belgischen Sender und dem Broadcast-Hersteller EVS: ein eneu entwickeltes Control-Room-System soll maximale Flexibilität für die Produktionsprozesse des öffentlich-rechtlichen Senders ermöglichen.

Der französischsprachige belgische Sender RTBF hat eine öffentliche Ausschreibung für die Entwicklung einer neuen flexiblen Regieraumlösung durchgeführt. Dabei waren betriebliche Flexibilität, Kreativität und Produktivität für die TV-, Radio- und digitalen Plattformen des Senders die höchsten Ziele. Gewonnen hat diese Ausschreibung EVS und nun schlossen die Unternehmen eine Partnerschaft über die Entwicklung und Umsetzung der neuen Kontrollraumlösung.

Basis für das Control-Room-System bilden die Funktionen, Fähigkeiten und Geräte des Cerebrum-Systems von EVS. Die Gesamtlösung zielt darauf ab, eine gemeinsame Produktionsumgebung einzuführen, auf deren Grundlage die Benutzer über eine dynamische und flexible Schnittstelle zugreifen können — unabhängig davon, ob sie die Inhalte für die TV-, Radio- oder digitalen Plattformen des Senders produzieren. Das daraus resultierende Frontend soll die erforderlichen Funktionen anzeigen und verschiedene Widgets bieten, die den unterschiedlichen Produktionsanforderungen und den Fähigkeiten des Bedieners entsprechen.

Dabei gibt es einen klaren Zeithorizont: Die neue Lösung muss vor dem Umzug von RTBF in die künftige Produktionsstätte am Media Square im Jahr 2024 entwickelt werden. Vorlage für das System ist auch ist der Control Room 42 von RTBF, ein Prototyp, der aus dem Bestreben des Senders entstanden ist, seine Arbeitsmethoden mit Hilfe modernster Technologie neu zu erfinden. Der von RTBF-Nutzern und -Ingenieuren gebaute Proof of Concept erlangte aufgrund seines bahnbrechenden Innovationspotenzials in der gesamten Branche große Aufmerksamkeit und wurde 2020 sogar mit einem EBU Technology and Innovation Award ausgezeichnet.

RTBFs neue Media-Square-Einrichtung in Brüssel

Thierry Piette, Technology Program Manager bei RTBF und verantwortlich für die Einrichtung der neuen Media Square-Anlage, sagte: »Die zuverlässigen Lösungen von EVS und die zukunftsweisende Technologie-Roadmap bieten uns die richtige Grundlage, um unsere ehrgeizige Vision, wie sie in CR42 skizziert ist, in die Realität umzusetzen. Als Ergebnis dieser Partnerschaft können sich unsere Teams darauf freuen, in einer hochflexiblen, software-definierten Umgebung zu arbeiten, die die Beschränkungen physischer, dedizierter Arbeitsbereiche beseitigt und sich problemlos an alle unsere zukünftigen Produktionsanforderungen anpassen lässt.«

Die flexible Kontrollraumlösung soll aber nicht nur den Umfang der Betriebskontrolle, sondern auch die Unterstützung neuer kreativer Formate und die Optimierung der Backend-Infrastruktur erweitern, ohne dass die Qualität der Ausgabe beeinträchtigt wird.

Sie soll sich durch eine offene Architektur auszeichnen, die es ermöglicht, jedes EVS-Produkt oder jedes Gerät eines Drittanbieters, das für eine Live-Produktion benötigt wird, über modulare Schnittstellen zu steuern, die dem Benutzer die Komplexität der zugrunde liegenden Infrastruktur vorenthalten. Die Lösung ist demnach auch in der Lage, bei Bedarf skaliert zu werden, um zusätzliche Bediener unterzubringen, wenn eine Live-Produktion plötzlich an Komplexität zunimmt, oder um RTBF die Möglichkeit zu geben, die Kontrollraumfunktionen für Back-to-Back-Produktionen schnell anzupassen.

Control Room 42

Serge Van Herck, der CEO von EVS: »Wir freuen uns sehr, mit RTBF an einer bahnbrechenden Lösung zu arbeiten, die die Umsetzung des visionären Konzepts von EVS in vielerlei Hinsicht fördert: die Umgestaltung des Benutzererlebnisses bei Live-Produktionen, die Nutzung flexibler Infrastrukturen, die Optimierung von Ressourcen und die Beschleunigung der Kundenfähigkeiten in Bezug auf das Live-Storytelling.«

»Als langjähriger Kunde haben wir aus erster Hand erfahren, dass EVS ein tiefes Verständnis für Live-Umgebungen hat, und wir vertrauen darauf, dass die Teams von EVS auch weiterhin eng mit unseren Mitarbeitern zusammenarbeiten werden, um sicherzustellen, dass die Lösung unsere Anforderungen in Bezug auf die Benutzerfreundlichkeit perfekt erfüllt«, kommentierte Cécile , Director of Technologies bei RTBF. »Dieses Projekt ist ein wesentlicher Bestandteil unserer strategischen Roadmap 2027, mit der wir unsere Live-Produktionsinfrastruktur in allen unseren Einrichtungen in der französischsprachigen Gemeinschaft Belgiens modernisieren wollen und, was noch wichtiger ist, mit der wir RTBF als Motor für technologische Innovationen in einer sich schnell verändernden Medienlandschaft positionieren wollen.«