Schnellreportage-Fahrzeuge für flexible und skalierbare Produktion

RT1.TV setzt auf modernste Schnellreportage-Fahrzeuge für den BR bei der trimedialen Berichterstattung aus den bayerischen Regionen. Broadcast Solutions hat sie geliefert.

RT1.TV, einer der erfahrensten und traditionsreichsten Anbieter von TV-Produktionsdienstleistungen, und der Bayerische Rundfunk (BR) haben ihre Partnerschaft für den Einsatz von Schnellreportage-Fahrzeugen in den bayerischen Regionen sowie für den Betrieb des BR-Hauptstadtstudios um zwei weitere Jahre verlängert.

Dabei kommen in Bayern erstmals neu konzipierte Schnellreportage-Fahrzeuge, die »Comfort.links 2.0«, von RT1.TV zum Einsatz. Die Übertragungswagen können mit modernster Technik IP-basiert für die TV-, Radio- und Online-Kanäle des BR produzieren. Sie sind in Bayreuth, Kempten und Rosenheim stationiert.

Schnellreportagefahrzeuge »Comfort.links 2.0« von RT1.TV

Die »Comfort.links 2.0« von RT1.TV verfügen über EB-Kameraequipment, Schnittplätze und eine schallabsorbierte Kabine für Radioanwendungen oder Livekommentare. Mit den »Comfort.links 2.0« können Radio, Fernseh- und Online-Beiträge vor Ort trimedial für alle Verbreitungswege produziert und über den Signalstandard NDI in Echtzeit verarbeitet werden. Die Signalanbindung an den Sender erfolgt je nach Anforderung LTE-basiert, mittels Bandbreitenverbindung über Satellit oder via DVBS. Auch Liveschalten können über die gleichen Wege realisiert werden.

Zusätzlich können die einzelnen »Comfort.links 2.0« ohne nennenswerten technischen Aufwand umgehend als ein größeres zusammenhängendes Produktionssystem miteinander vernetzt werden.

Der »Comfort.link 2.0« kann von einem Mitarbeiter betrieben werden, der Beiträge aufzeichnet, schneidet und ausspielt, remote kann der »Comfort.link 2.0« über NDI zudem mit dem Schaltraum verbunden werden, sodass ergänzend ein Fernzugriff auf Systeme und Signale für Konfiguration, Kommunikation, Vorschau und bei entsprechender Anbindung auch für Produktionssignale möglich ist.

Die konsequente Umsetzung einer IP-basierten Produktionsumgebung beim »Comfort.link 2.0« bringt auch relevante neue Features in dem kompakten Produktionsmittel mit. So ist erstmals in einem so nutzerfreundlichen Produktionssystem auflaufender Schnitt ohne komplexe Infrastruktur und Administration möglich. Material kann, während es auf einer der zwei mehrere Terabyte großen Media-Festplatten aufgezeichnet wird, bereits mit einem Versatz von 30 Sekunden im Schnitt bearbeitet werden.

Bei einer Vernetzung mehrerer Fahrzeuge entsteht ein zusammenhängendes Postproduktionsnetzwerk, in dem alle angeschlossenen Schnittplätze auf alle Mediaplatten und das darauf befindliche Rohmaterial Zugriff haben. Mit herkömmlichen Produktionsmethoden wäre für ein vergleichbares System deutlich mehr Equipment und Personal notwendig.

Holger Haas, Geschäftsführer von RT1.TV: »Mit der Anschaffung und Umrüstung von insgesamt vier Schnellreportage-Fahrzeugen setzen wir neue Maßstäbe in der mobilen Produktion und Übertragung. Wir sind dem BR für das in uns gesetzte Vertrauen sehr dankbar, weil die langjährige Zusammenarbeit nicht nur die erforderlichen Erfahrungen schafft, sondern auch die Grundlage für so weitreichende Investitionsentscheidungen ist.«

Sebastian Wutschik, Geschäfts- und Herstellungsleitung von RT1.TV: »Unsere ‚Comfort.links 2.0‘ bedeuten hinsichtlich ihrer Flexibilität, Skalierbarkeit und Geschwindigkeit einen großen Schritt nach vorn in der mobilen Produktionstechnik, sowohl für unsere Kunden als auch unser Unternehmen. Wir schaffen damit die Voraussetzung für eine Skalierung der Produktionsmittel für hocheffiziente Produktionen mit kleinen, mobilen Einheiten und vereinen das Beste aus allen Welten der smarten Produktion, IP-Workflows sowie die LIVE-Übertragung via LTE oder KU-Band.« Er ergänzt: »Broadcast Solutions hat unsere Anforderungen erfüllt und ein Schnellreportagefahrzeug entwickelt, das moderne technische Lösungen und Benutzerfreundlichkeit deutlich unter Beweis stellt.«

Hauptstadtstudio Berlin

Für die bundespolitische Berichterstattung des Bayerischen Rundfunks stellt RT1.TV Produktionskapazitäten im Hauptstadtstudio Berlin des Bayerischen Rundfunks, untergebracht im ARD-Hauptstadtstudio. Hierfür sind zwei EB-Teams rund um die Uhr verfügbar. Zwei livefähige Schnittplätze sind direkt an das ARD-Hauptstadtstudio angebunden, ein Schaltenstudio steht für Live-Schalten in die Nachrichtensendungen des Bayerischen Rundfunks aus Berlin zur Verfügung. In Berlin werden von RT1.TV zukünftig statt der klassischen EB-Kamera EB-Teams mit der neuen Vollformatkamera PXW FX-6 von Sony für den BR zum Einsatz kommen.

Technische Umsetzung durch Broadcast Solutions

Broadcast Solutions hat die ersten zwei der vier neuen Schnellreportagefahrzeuge an RT1.TV geliefert.

Sie basieren auf VW-Transportern und sind so konzipiert, dass sie autark und so umweltfreundlich wie möglich arbeiten. So verfügen die »Comfort.links 2.0« zwar über einen Generator, doch die Hauptstromquelle ist ein Lithium-Ionen-Akku, der die gesamte technische Ausrüstung bis zu vier Stunden lang versorgen kann. Trotz der großen Batterie und der technischen Ausstattung bleibt das Gesamtgewicht des Fahrzeugs unter 3,5 Tonnen, so dass es ohne Lkw-Zulassung gefahren werden kann.

Die Produktionssysteme sind so einfach wie möglich gestaltet und werden in der Regel von einem einzigen Mitarbeiter gesteuert. Zusätzlich bietet die Rücksitzbank Platz für einen zweiten Mitarbeiter und im Beifahrerbereich ist ein zusätzlicher ausziehbarer Laptop-Arbeitsplatz vorhanden. Ein großer Monitor ermöglicht den Zugriff auf den NewTek Tricaster für Routing und Produktionssteuerung. Im Bearbeitungsmodus bietet der Bildschirm Zugriff auf die HP-Workstation, auf der Adobe Premiere Pro läuft.

Die Kameraanbindung erfolgt über das Ereca Cam Racer-System, mit dem jede professionelle Kamera angedockt und über SMPTE-Standard-Glasfaser mit einer 19“ 1RU-Basisstation im Fahrzeug verbunden und über eine Webschnittstelle gesteuert werden kann. Jedes Fahrzeug ist mit Litepanel-LED-Beleuchtung und mehreren Sennheiser-Mikrofonen ausgestattet. Bei Großveranstaltungen können zwei Fahrzeuge einfach über NDI und Dante miteinander verbunden werden.

Geplant ist eine IP-Verbindung vom Fahrzeug zurück zur Basis des Senders, entweder über LTE oder Breitband über das LiveU-Übertragungssystem. Daran angeschlossen ist auch das LaON-Intercom für Talkback zwischen der Kameraposition, dem Wagen und dem Schaltraum. Dort, wo es kein starkes LTE-Signal gibt, sorgt eine auf dem Dach montierte 1,2-Meter-Satelliten-Schüssel, die von den zu ersetzenden Fahrzeugen übernommen wurde, für KU-Band-Verbindungen.

Matthias Hahn, Senior Manager Quotation/Project bei Broadcast Solutions fügt hinzu: »Wir haben bei der Erstellung des Pflichtenheftes eng mit RT1.TV zusammengearbeitet. Das Design, der Aufbau, die Tests und die Inbetriebnahme wurden in unseren Werkstätten in Bingen durchgeführt, größtenteils mit Technikern von Broadcast Solutions. Die Fahrzeuge sind ein klarer Beweis dafür, dass wir uns an jede Art von Anforderungen anpassen und eine sehr effektive Lösung liefern können.«

Die ersten beiden Fahrzeuge befinden sich bereits im Routineeinsatz. Aufgrund einer verlängerten Lieferfrist des Fahrzeugherstellers VW werden die beiden anderen neuen Fahrzeuge erst 2024 auf Sendung gehen.