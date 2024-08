Pantaflix entwickelt Animationsserie mit KI

Die teilautomatisierte Entwicklung und Herstellung sei in nur 60 Tagen und mit einem Bruchteil der üblichen Teamgröße geleistet worden, meldet das Unternehmen.

Der jetzt vorliegende Pilot zu »Space Vets« basiert auf eigenen Designs des Kreativteams statt auf bestehenden Artworks der Pantaflix-Tochter Storybook Studios. Der KI-Einsatz hat nicht nur künstlerische Konsequenzen.

Die dafür entwickelten KI-Workflows gestalten die Abläufe »signifikant effizienter und schneller« und machen die Prozesse auch skalierbar.

»In Zukunft wird es uns möglich sein, eine Vielzahl von Formaten parallel zu produzieren und gleichzeitig international zu vermarkten. Die große Idee dahinter ist es, quasi endlose Formate zu entwickeln, die sich automatisiert seriell verlängern«, kommentiert Gründer Dan Maag. Mit diesem Ziel will Storybook Studios die proprietäre KI-Technologie weiterentwickeln.

»Space Vets« ist eine Serie für Kinder mit sieben Hauptcharakteren. Im Mittelpunkt des Piloten stehen Wissenschaftler und Tierärzte, die Wesen aus allen Winkeln des Universums retten und erforschen. So will das Team Spannung und Bildung zusammenführen und mit Lektionen über Teamarbeit und Respekt für die Umwelt verbinden.

Zur Zeit sind vier Staffeln mit je 26 Folgen in Planung. Weil Übersetzungen in jede Sprache »nahezu vollständig automatisiert« vorgenommen werden. Vor dem Hintergrund des firmeneigenen KI-Workflows sei man in der Lage, internationale Märkte direkt zu bedienen, um »Space Vets« weltweit ans Publikum zu bringen.

Zu Pilotfolge und MakingOf auf der Website von Storybook Studios.