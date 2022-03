Paramount: Managed Cloud von Avid

Paramount Global wird künftig die erweiterten Managed-Cloud-Lösungen von Avid für die Produktion von Videoinhalten nutzen.

Paramount Global will die Managed Cloud von Avid zur Umgestaltung der Produktionsabläufe für Videoinhalte im Unternehmen nutzen: Kreativteams von Paramount auf der ganzen Welt sollen künftig Avids Managed-Cloud-Lösungen für die Produktion von Videoinhalten nutzen. Cloud-gehostete Technologielösungen von Avid sollen also die Skalierung von Schnitt, Speicherung und Zusammenarbeit für die Produktionsteams von Paramount optimieren. Es handle sich um einen Paradigmenwechsel in Bezug auf die Produktionsabläufe bei Paramount, eingepasst in die »Cloud First«-Philosophie von Paramount Tech, erläutert Phil Wiser, Executive Vice President & Chief Technology Officer von Paramount Global.

Neuer Name für ViacomCBS

Seit 15. Februar 2022 trägt das, was bisher ViacomCBS war, den neuen Namen Paramount Global. Dazu gehören weiterhin Marken und Unternehmen wie CBS, Showtime Networks, Paramount Pictures, Nickelodeon, MTV, Comedy Central, BET, Paramount+ Pluto TV und Simon & Schuster — um nur einige zu nennen.

Der neue Name soll auch ein Zeichen für die Erneuerung und bessere Integration des Unternehmens sein. Und dazu passt die »Cloud First«-Philosophie von Paramount Tech: Produktionsabläufe sollen mit schnell skalierbaren, zentralisierten Ressourcen transformiert werden, um die Kreativteams von der Last des Infrastrukturmanagements zu befreien. Die Managed-Cloud-Plattform von Avid, die auf der Microsoft-Azure-Cloud basiert, beinhaltet Videobearbeitungstools, Content-Management-Plattformen und gemeinsam genutzten Speicherplatz, stellt also die Infrastruktur bereit, um Teams aus Hunderten von Mitwirkenden, Redakteuren und Produzenten auf der ganzen Welt zu unterstützen, damit diese täglich an Shows, Promos und herausragenden globalen Events wie den MTV Europe Music Awards zusammenarbeiten können.

Die neue Vereinbarung über Cloud-Subskriptionsdienste, die von den Unternehmen beschlossen wurde, schließt das erweiterte Angebot der Managed-Cloud-Lösungen von Avid ein.

Technischer Paradigmenwechsel bei Paramount

»Die Cloud stellt ein neues Paradigma für unsere Branche dar, um Abläufe umzugestalten, kreative Workflows zu erneuern und ein Cloud-Produktions-Ökosystem zu schaffen, das die Verfügbarkeit von Inhalten beschleunigt«, führt Phil Wiser aus, Executive Vice President & Chief Technology Officer, Paramount Global. »Die Managed Cloud von Avid gibt uns die Agilität, Geschwindigkeit und Möglichkeiten, von überall aus zusammenzuarbeiten, indem sie unsere Endbenutzer-Tools, Produktionsplattformen und das Workflow-Management in einem skalierbaren Cloud-Abonnement zusammenführt. Wir sind viel agiler und effizienter geworden, um die unterschiedlichen Anforderungen der geografisch verteilten Teams zu erfüllen, die Paramount-Inhalte liefern.«

Paramount begann seine Reise in Richtung Cloud-Produktion mit Avid schon früher, durch die Schaffung einer offenen Umgebung, um die Zusammenarbeit zwischen Benutzern von Avid- und Drittanbieter-Editing-Tools zu gewährleisten, intensiviert wurde die Nutzung durch Remote-Editing-Workflows, die wichtig waren, um den Geschäftsbetrieb während der Covid-19-Pandemie aufrecht erhalten zu können.

Die nun getroffene Vereinbarung der Unternehmen unterstützt die Produktionsteams von Paramount mittlerweile in Europa, im asiatisch-pazifischen Raum und in den USA bei der Erstellung von Fernsehsendungen und anderen Inhalten auf der offenen Produktionsplattform Avid MediaCentral, der Videobearbeitungs-Software Avid Media Composer und Adobe Premiere sowie dem Medienspeicher Avid Nexis, die alle von Avid in der Cloud verwaltet werden.

»Während der Zusammenarbeit mit Paramount an einem Proof-of-Concept im Cloud-Bereich hat uns die wachsende Zusammenarbeit gezeigt, wie schnell die Branche lernt, die Cloud zu nutzen, um die vielen Möglichkeiten, mit denen Produktionsteams ihre beste Arbeit leisten wollen, dramatisch zu verbessern«, sagt Jeff Rosica, CEO und President von Avid. »Avid ist begeistert, dass wir die Leistungsfähigkeit unserer Cloud-Zusammenarbeit mit Microsoft nutzen können, um Paramount dabei zu unterstützen, seine Vision für die Erstellung von Inhalten weit über die Grenzen des On-Premises-Betriebs hinaus in der Cloud zu verwirklichen und gleichzeitig die Akzeptanz in der gesamten Branche zu fördern.«

Die Angebote von Avid für die groß angelegte Medienproduktion in der Cloud profitieren laut Hersteller von einer langjährigen strategischen Cloud-Allianz mit Microsoft. Dazu gehören aus Sicht von Avid eine schnell einsetzbare Managed-Cloud-Platform, On-Demand-Services wie »Edit On Demand«, zertifizierte Cloud-Workflows für die Produktionsgemeinschaften und beratende Cloud-Inkubationsprojekte, die Avid-Kunden bei der Verwirklichung ihrer individuellen Vision für den Cloud-Betrieb unterstützen.