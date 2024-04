AWS Deadline Cloud: Renderfarm in der Cloud

Der neue AWS-Service erleichtert die Einrichtung einer Cloud-basierten Rendering-Farm in wenigen Minuten.

AWS Deadline Cloud ist ein Service, der Kunden dabei hilft, Rendering-Projekte in wenigen Minuten einzurichten, bereitzustellen und zu skalieren, sodass sie die Effizienz ihrer Rendering-Pipelines verbessern und mehr Arbeit übernehmen können. Mit Deadline Cloud können Kunden, die Computergrafiken und visuelle Effekte (VFX) erstellen oder ihre Pipelines erneuern, eine Cloud-basierte Renderfarm aufbauen, die von null bis zu Tausenden von Recheninstanzen für Spitzenbedarf skaliert werden kann, ohne dass sie ihre eigene Infrastruktur verwalten müssen.

Kunden können integrierte Anpassungstools und Integrationen mit Software von Autodesk Arnold, Autodesk Maya, Foundry Nuke und SideFX Houdini nutzen, um ihre Render-Pipelines für bestimmte Projekte anzupassen und direkt aus den bevorzugten Tools für Design, Modellierung, Animation, visuelle Effekte und mehr zu rendern. Mit Deadline Cloud können Kreativteams somit ihre Produktionszeiten beschleunigen, indem sie mehr Projekte parallel ausführen, ohne sich Gedanken über Kapazitätsgrenzen zu machen. Deadline Cloud bietet integrierte Funktionen für die Budgetverwaltung, die den Kunden helfen, die Kosten auf Projektbasis mit hoher Granularität und ohne Vorlaufkosten zu verstehen. Kunden zahlen nur dann, wenn sie Leistungen erbringen.

Deadline Cloud ist ab sofort verfügbar.

Background

Die endgültigen Frames für VFX und andere digitale Medien werden durch einen Prozess generiert, der als Rendering bezeichnet wird. Dabei werden digitale 2D- und 3D-Inhaltsdaten verwendet und eine Ausgabe, wie z. B. ein Bild oder ein Video, berechnet. Die Nachfrage nach dem Rendering hochauflösender Inhalte, die von Kreativstudios und generativen KI-Tools entwickelt wurden, hat viele Unternehmen dazu veranlasst, ihre eigene Infrastruktur vor Ort einzurichten – Renderfarmen -, die die Leistung von Hunderten oder sogar Tausenden von Rechenknoten zur Verarbeitung von Rendering-Aufträgen kombinieren.

Render-Farmen können Wochen oder sogar Monate für den Aufbau und die Bereitstellung benötigen und erfordern eine umfangreiche Planung und letztlich Investitionen in die Beschaffung von Hardware und die Konfiguration einer komplexen Infrastruktur. Unternehmen müssen sich entscheiden, ob sie ihre Infrastruktur für Bedarfsspitzen bereitstellen wollen, was dazu führen kann, dass die kostspielige Infrastruktur zwischen den Auslieferungszeiträumen ungenutzt bleibt, oder ob sie auf feste Kapazitätsbeschränkungen stoßen, die die Anzahl gleichzeitiger Projekte einschränken, Projekte verzögern oder zu verpassten Auslieferungszusagen führen können.

Renderfarmen erfordern außerdem, dass Unternehmen Software aus verschiedenen Bereichen miteinander verbinden. Wenn die Software in der Asset-Pipeline nicht mit dem Rendermanagement-Tool kompatibel oder nicht auf dem neuesten Stand ist, müssen Studios mit älteren Softwareversionen arbeiten, ihren gewünschten Workflow gefährden oder zusätzliche Prozesse zur Integration der Software einführen. Darüber hinaus müssen Unternehmen ihre Kosten verfolgen und verwalten, um ihr Budget einzuhalten, und oft fehlt es den internen Tools an Funktionen zur einfachen Verfolgung der Projektkosten.

Während einige Unternehmen Rendermanagement-Software wie AWS Thinkbox Deadline verwenden, verfügen viele Studios nicht über die internen Mitarbeiter oder IT-Ressourcen, um ihre eigene Cloud-basierte Recheninfrastruktur zu konfigurieren oder zu verwalten, und müssen sich extern um alternative Rechen- und IT-Unterstützung bemühen. Infolgedessen fehlt den Unternehmen möglicherweise die Skalierungskapazität, um ihr Business problemlos auszubauen.

Mit Deadline Cloud können Kunden aus Branchen wie Medien und Unterhaltung ihre Content-Rendering-Pipelines für Projekte in den Bereichen Film, Fernsehen, Werbung, Spiele, Industriedesign und mehr transformieren – ohne Vorabinvestitionen oder laufende Kosten zwischen Projekten. Kunden können über die AWS Management Console auf Deadline Cloud zugreifen und ihre Renderfarm mithilfe eines geführten Prozesses aufbauen.

Deadline Cloud stellt automatisch Amazon Elastic Compute Cloud-Instanzen bereit und verwaltet die Netzwerk- und Recheninfrastruktur, was es den Kunden erleichtert, die Rechenleistung je nach Bedarf zu skalieren. Kunden, die bereits in Rechenleistung vor Ort investiert haben, können Deadline Cloud in ihre vorhandene Rechenleistung integrieren und erweitern und diese zur Ausführung von Rendering-Aufträgen nutzen. Kunden können Integrationen mit beliebten Softwares nutzen, was sie von der manuellen Einrichtung und Lizenzierung von Rendering-Projekten mit jeder verwendeten Software befreit und den Zeit- und Arbeitsaufwand für die Anpassung ihrer Rendering-Pipelines für jeden Auftrag reduziert.

Das Dashboard von Deadline Cloud bietet Kunden eine umfassende Ansicht zur Analyse von Protokollen, zur Vorschau laufender Renderjobs und zur einfachen Überprüfung und Kontrolle der Kosten. Mit Deadline Cloud können Kunden ihre eigenen Softwarelizenzen von Drittanbietern mit dem Service verknüpfen oder einfach nutzungsbasierte Lizenzen für das Rendering mit vorhandenen Digital Content Creation Tools und Render-Engines einsetzen. Die Skalierbarkeit und Elastizität von Deadline Cloud – durch das Pay-as-you-go-Modell – bedeutet, dass Kunden keine teure Hardware benötigen und keine Zeit aufwenden müssen, um eine Renderfarm vor Ort einzurichten.

»Wir befinden uns an einem Wendepunkt in der Branche, an dem die Nachfrage nach qualitativ hochwertigen VFX-Renderings und die Menge an Inhalten, die mit generativer KI erstellt werden, die Kapazitäten der Rendering-Farmen der Kunden vor Ort übersteigen«, so Antony Passemard, General Manager of Creative Tools bei AWS. »AWS Deadline Cloud erfüllt die Rendering-Anforderungen eines jeden Kunden, indem sie eine skalierbare Renderfarm bereitstellt, ohne dass die zugrunde liegende Infrastruktur verwaltet werden muss. Kreativteams können die Geschwindigkeit von Content-Pipelines nutzen und schnell auf die Möglichkeit reagieren, mehr Projekte anzunehmen, während sie gleichzeitig enge Fristen einhalten und hochwertige Inhalte liefern.«