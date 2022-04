Pixotope übernimmt TrackMen

Pixotope Technologies AS gibt die Übernahme der TrackMen GmbH mit Sitz in Köln bekannt.

Pixotope Technologies AS entwickelt Lösungen für Live Augmented Reality und virtuelle Produktionen und hat die TrackMen GmbH mit Sitz in Köln übernommen.

Das Kölner Unternehmen hat sich bereits seit 25 Jahren auf Echtzeit-3D-Kamera- und Talent-Tracking spezialisiert. Die Übernahme sei ein großer Schritt nach vorn für die Medienbranche, da sie eine komplette Plattform für die virtuelle Produktion, einschließlich Grafik, Kamera-Tracking und Talent-Tracking, in einem einzigen Produkt zusammenführe, so Pixotope. Damit wird es für Künstler einfacher als je zuvor, die virtuelle Kamera mit der realen Kamera in virtuellen Produktionsszenarien abzugleichen – ein entscheidender Faktor, um die vom Publikum geforderten hyperrealistischen Bilder zu erzielen.

»Wir sind unglaublich stolz, die Integration der TrackMen-Lösungen in das Pixotope-Produktportfolio bekannt zu geben«, sagt Marcus Brodersen, CEO von Pixotope. »Kameratracking wird als eines der größten Hindernisse für die Einführung von virtuellen Produktionen genannt. Die native Integration von TrackMen’s leistungsstarkem Tracking in Pixotope’s End-to-End VP Lösung wird Virtual Production mehr Anwendern zugänglich machen, indem die technische Expertise von TrackMen zusammen mit der Benutzerfreundlichkeit, für die Pixotope bekannt ist, genutzt wird, um eine echte schlüsselfertige Lösung für Virtual Production zu schaffen. Durch die Integration von Kamera-Tracking in unsere Grafik-Tools machen wir einen Quantensprung nach vorne, um Medienschaffenden den Zugang zu Virtual Production zu erleichtern.«

Das von Thorsten Mika und Hendrik Fehlis gegründete Unternehmen TrackMen hat sich als einziger Anbieter einer Reihe von Echtzeit-3D-Kamera- und Talent-Tracking-Lösungen, die alle Arten von Produktionen abdecken und auf einer gemeinsamen Software-Plattform basieren, eine einzigartige Position auf dem Markt erarbeitet. Durch die globalen Pixotope-Vertriebs-, Support- und Customer-Success-Teams können bestehende Pixotope-Kunden auf der ganzen Welt diese branchenführenden Tracking-Lösungen problemlos in ihren Workflow einbinden.

»Bei TrackMen war es schon immer unsere Leidenschaft, die bestmöglichen Tracking-Lösungen zu entwickeln«, kommentiert Thorsten Mika, Managing Partner der TrackMen GmbH. »Durch den Beitritt zum Pixotope-Team sind wir in der Lage, unsere kollektiven Ressourcen und unser Fachwissen in die kontinuierliche Weiterentwicklung von Virtual Production-Tools mit Schulungsprogrammen und Dienstleistungen einzubringen, die es Medienschaffenden ermöglichen, die enormen kreativen Möglichkeiten, die diese Technologie bietet, erfolgreich zu nutzen.«

Als Teil der Übernahme werden die TrackMen-Lösungen in den nächsten Monaten in Pixotope Tracking umbenannt. Darüber hinaus wird das gesamte TrackMen-Team in die globale Pixotope-Organisation integriert, wobei Thorsten Mika und Hendrik Fehlis das Team in Köln leiten werden. Dieser Schritt soll es dem TrackMen-Team ermöglichen, das bestehende Portfolio weiterzuentwickeln und zu unterstützen und gleichzeitig die nächste Generation von Pixotope-Tracking-Lösungen zu entwickeln.

Pixotope-Kunden werden weiterhin die Flexibilität haben, die Tracking-Lösungen zu wählen, die für ihre Arbeitsabläufe am sinnvollsten sind. Als offene Virtual Production-Plattform wird Pixotope wie bisher Tracking- und Grafiklösungen anderer Anbieter integrieren und unterstützen.