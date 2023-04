Qvest übernimmt TM Stagetec Systems in Australien

Durch die Integration von TM Stagetec Systems stärkt Qvest seine Position in Australien und Neuseeland.

Mit dem neuen Hub Qvest Australia kann das Unternehmen nun alle weltweiten Qvest Group Practices auch in dieser Region anbieten. Kunden von Qvest haben somit Zugriff auf ein noch breiteres Spektrum an Services, um ihre Herausforderungen der digitalen Transformation zu meistern und in der Informations-, Kommunikations- und Technologiebranche wettbewerbsfähig zu bleiben.

Mit der Übernahme des australischen Spezialisten im ICT-Bereich erweitert Qvest sein Portfolio auf globaler Ebene und unterstreicht die Expertise in Consulting und Systemintegration im Bereich Media und Entertainment. Die Integration von TM Stagetec ist ein konsequenter Schritt für Qvest nach bereits mehreren erfolgreichen Kundenprojekten in Australien.

Durch die Gründung des neuen regionalen Hubs Qvest Australia profitieren Kunden von einem umfassenderen lokalen Support-Netzwerk, das schnelle und effektive Lösungen für ihre technologischen Anforderungen bietet.

TM Stagetec wird vollständig in die globale Qvest Group integriert und wird in Zukunft als Qvest Australia mit allen bisherigen Mitarbeitenden und dem Management-Team agieren. Die speziellen Practices von TM Stagetec, wie z.B. in den Bereichen professionelle Audio-Lösungen und Systemintegration, sowie die Expertise in Netzwerk- und Management-Tools wie DataMiner, werden die bestehenden Services und Practices von Qvest ergänzen und damit die Rolle des Unternehmens als Innovationsführer der Branche bestätigen.

Treva Head, Managing Director von TM Stagetec Systems: »Wir freuen uns sehr auf unsere Zukunft als Qvest Australia und als Teil der Qvest Group. Die großen Synergien zwischen unseren beiden Unternehmen bieten unseren Kunden in den Bereichen professionelle Audiotechnik, Rundfunk und Infrastrukturprojekte in Australien und Neuseeland neue wirtschaftliche Möglichkeiten. Mit unserem leistungsstarken Team werden wir weiterhin den hohen Standard an Produkten und Dienstleistungen bieten, für den wir in der Region bekannt sind. Das Potenzial für neue Perspektiven ist nahezu grenzenlos.«

Peter Nöthen, CEO der Qvest Group: »Mit der Integration von TM Stagetec stärken wir konsequent unsere globale Präsenz. Gleichzeitig ist es ein klares Bekenntnis zu den Kunden in dem für uns sehr relevanten Märkten Australien und Neuseeland. Unser neuer regionaler Hub Qvest Australia mit Mark, Treva und ihrem Team wird es uns ermöglichen, einen umfassenden Transfer unserer Expertise in diese Region zu realisieren.«

Mark Lownds, General Manager von TM Stagetec Systems: »Dies ist eine Zeit des Wachstums für unser Unternehmen, in der wir vom Wissen, den Ressourcen und den Möglichkeiten der globalen Qvest Group profitieren können. Wir freuen uns darauf, die Anforderungen unserer Kunden an Tech-Integrationen noch besser umzusetzen und in unseren wichtigsten Geschäftsfeldern weiter zu wachsen, um noch komplexere und umfassendere Projekte zu realisieren.«