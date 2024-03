Nikon übernimmt den US-Kinokamerahersteller Red

Nikon will mit der Übernahme von Red Digital Cinema den Markt für professionelle digitale Kinokameras erweitern.

Nikon gibt den Abschluss einer Vereinbarung über den Erwerb von 100 % der ausstehenden Mitgliedsanteile von Red.com, LLC (Red) bekannt, wodurch Red zu einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft von Nikon wird. Der Deal sieht die übernahme der Anteile von Firmengründer James Jannard, und Jarred Land, dem derzeitigen Präsidenten vor – vorbehaltlich der Erfüllung bestimmter Abschlussbedingungen.

Seit seiner Gründung im Jahr 2005 hat Red eine Vorreiterrolle im Bereich der digitalen Kinokameras eingenommen und branchenbestimmende Produkte wie die originale Red One 4K und jüngst die V-Raptor [X] mit ihrer proprietären Raw-Kompressionstechnologie eingeführt. Reds Beiträge zur Filmindustrie haben dem Unternehmen nicht nur einen Oscar eingebracht, sondern es auch zur Kamera der Wahl für zahlreiche Hollywood-Produktionen gemacht, die von Regisseuren und Kameraleuten auf der ganzen Welt für ihr Engagement für Innovation und Bildqualität gefeiert wird.

Nikon sagt: »Diese Vereinbarung ist das Ergebnis des beiderseitigen Wunsches von Nikon und Red, die Bedürfnisse der Kunden zu erfüllen und außergewöhnliche Benutzererfahrungen zu bieten, die die Erwartungen übertreffen, indem die Stärken beider Unternehmen zusammengeführt werden. Nikons Expertise in der Produktentwicklung, die außergewöhnliche Zuverlässigkeit und das Know-how in der Bildverarbeitung sowie in der optischen Technologie und der Benutzeroberfläche zusammen mit dem Wissen von Red im Bereich der Kinokameras, einschließlich der einzigartigen Bildkompressionstechnologie und der Farbwissenschaft, werden die Entwicklung von unverwechselbaren Produkten auf dem Markt der professionellen digitalen Kinokameras ermöglichen.«

Kommentar

Die Übernahme von Red Digital Cinema durch Nikon kam in vielerlei Hinsicht überraschend.

Denn es ist noch gar nicht so lange her, dass Red gerichtlich gegen Nikon vorging, weil Nikon komprimierte Raw-Codecs in seiner Z9-Kamera einsetzte. Am Ende einigten sich die beiden Parteien jedoch außergerichtlich, ohne Details darüber zu veröffentlichen. Und offenbar einigten sich die beiden Firmen dann eben noch auf viel mehr.

Inwieweit die wirtschaftliche Situation von Red die Übernahme begünstigt hat, kann nur vermutet werden. Aber sicher hat Red – ebenso wie andere Hersteller – unter dem monatelangen Streik in den USA und den damit verbundenen Produktionsausfällen gelitten.

Hinzu kommen Veränderungen auf dem Markt. Arri ist bei vielen Produktionen als Kameralieferant gesetzt, und Sony ist es in den vergangenen Jahren gelungen, mit Venice und Venice 2 wieder einen größeren Marktanteil am Kinoproduktionsmarkt zu erobern. Um Red Digital Cinema wurde es dagegen in den letzen Jahren etwas ruhiger, auch wenn der Hersteller nach wie vor eine treue Fangemeinde hat und viele Kameraleute den Red Workflow mögen.

Wie gut eine Integration von Red Digital Cinema in Nikon gelingen kann, bleibt abzuwarten. Produktseitig ergänzen sich die Kameralinien der beiden Hersteller jedenfalls sehr gut, es gibt praktisch keine Überschneidungen.

Hinsichtlich der Unternehmenskulturen gibt es aber sicherlich große Unterschiede. Red Digital Cinema mit seinen rund 220 Mitarbeitern hat seinen Sitz in Kalifornien und pflegte in der Vergangenheit das Image freiheitsliebender Revoluzzer. Nikon hingegen hat rund 20.000 Mitarbeiter und ist ein japanisches Traditions-unternehmen mit einer Geschichte, die bis ins Jahr 1917 zurückreicht und dessen Produktentwicklung von höchster optischer und mechanischer Präzision geprägt ist.

Wenn Red weiterhin eigenständig als Tochterfirma agieren aber dennoch die Ressourcen von Nikon nutzen kann, entstehen vielleicht neue Potenziale, die sich heben lassen.

Klar ist offenbar, dass Nikon großes Interesse an der Bildkompressionstechnologie und an Reds Color Science hat – und diese offenbar auch in andere Produkte integrieren möchte.