Vitec übernimmt Audix

Der US-Mikrofonhersteller Audix gehört in Zukunft zur Vitec Group.

Vitec hat am 10. Januar 2022 die Übernahme von Audix und seinen Tochtergesellschaften vereinbart und der Abschluss der Transaktion wird in Kürze erwartet. Damit ergänzt Vitec seine Audio-Produktpalette.

Audix fertigt hochwertige Mikrofone für Studio- und Live-Audio mit großer Akzeptanz auf dem US-Markt. Das Unternehmen sitzt in Portland (Oregon) und konzentriert sich auf professionelle Gesangs- und Instrumentenmikrofone für den Studio- und Live-Bereich.

Audix entwickelt und produziert die Mikros mit modernster Audiotechnologie in den USA.

Als Teil der Vitec-Familie werden das Audix-Team und die Produktionsstätte in Oregon zum Audio-F&E-Kompetenzzentrum von Vitec Imaging Solutions.

Das soll die Beschleunigung des Mikrofon-Produktdesigns ermöglichen, von der Entwicklung und Produktion sollen alle Vitec-Audiomarken profitieren. Mit der Übernahme von Audix ist Vitecs Audio Capture Strategie nun um drei Kernmarken herum strukturiert, die alle Wachstumssegmente des 1-Milliarde-Dollar-Mikrofonmarktes abdecken.

Audix: Hochwertige Mikrofone für Studioaufnahmen und Beschallung

Unter dem globalen Dach von Vitec Imaging Solutions will Vitec seine Vertriebs-, Marketing- und E-Commerce-Kapazitäten ausbauen, um die amerikanische Traditionsmarke weltweit weiterzuentwickeln und gleichzeitig ihr hohes Innovationsniveau beizubehalten, wobei der Schwerpunkt auf den schnell wachsenden drahtlosen Anwendungen liegt. Audix soll seine leistungsstarke Produktionsstätte in den USA für die übrigen Audiomarken von Vitec öffnen, um sicherzustellen, dass die Innovationen dem gesamten Audioportfolio zum Nutzen der Anwender aller Vitec-Marken eingesetzt werden.

Rycote: Mikrofon- und Noise-Cancelling-Zubehör für Profis in Film und TV

Die Marke Rycote ist auf das Broadcast- und Produktionssegment ausgerichtet. Die Zeppeline, Windschutzeinrichtungen und Halterungen werden weiterhin in Großbritannien hergestellt werden, aber die Rycote Broadcast-Mikrofone werden von der zusätzlichen Produktionsstätte in den USA profitieren. Dies soll es Vitec ermöglichen, die Bandbreite zu erweitern, die Produktleistung weiter zu verbessern und den US-Markt besser zu bedienen.

Joby: mobile Mikrofone für Influencer und Blogger

Die Marke Joby wendet sich an die 40 Millionen Social-Media-Influencer und Blogger, die eine gute Audioqualität benötigen. Die Bandbreite der Joby-Mikrofone soll noch in diesem Monat um spannende neue Produkte erweitert werden, darunter Kameramikrofone und innovative Lösungen für Podcaster und Gamer. In Zukunft wird die Entwicklung von Joby-Mikrofonen in die USA verlagert, um den Innovationsprozess im größten Markt für Content Creator zu beschleunigen.

Audix erweitert Portfolio von Vitec

»Die Marke Audix ist die perfekte Ergänzung zu unserer bestehenden Palette an Audiogeräten in einer hochtechnologischen, wachsenden Kategorie«, so Marco Pezzana, Divisional CEO bei Vitec Imaging Solutions. »Die Marke wird unseren adressierbaren Markt erheblich vergrößern, unsere Fähigkeiten im Bereich der Audiotechnologie verbessern und, was am wichtigsten ist, großartige Fachleute mit fundierten Kenntnissen der Audiobranche an Bord haben, die eine echte Bereicherung für das Unternehmen darstellen und es uns ermöglichen werden, die Umsetzung der Audiostrategie von Vitec zu beschleunigen und die Content-Creator-Community mit einfach zu bedienenden High-Fidelity-Audioerfassungslösungen zu begeistern.«