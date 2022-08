Online-Auktion mit Equipment von Pille Filmgeräteverleih

Im Auftrag von Pille Filmgeräteverleih steht der gesamte Equipment-Bestand des Unternehmens in einer 3-tägigen Online-Auktion zum Verkauf bereit.

Die Online-Auktion für das umfangreiche Equipment von Pille Filmgeräteverleih soll vom 19. bis zum 21. September stattfinden. Interessierte Käufer können die Geräte vorab in Köln und in Berlin in Augenschein nehmen. Dafür sind folgende Termine geplant:

Köln: 15. September, 10.00 bis 15.00 Uhr; Auktionsende am 19. September

Berlin: 16. September, 10.00 bis 17.00 Uhr; Auktionsende am 20./21. September

Folgende Produkte sind Teil der Auktion

High-End-Equipment für Film und TV-Produktion

Video-, Licht- und Grip-Equipment

Arri-, Sony- und Canon-Kameras

Objektive von Zeiss, TLS, Cooke und Angénieux

200 LED-Lampen

Arri und LiteGear

100 Arri HMI-Lampen

150 Arri Tungsten-Lampen

GFM-Dollies

Scorpio-Kräne

Scorpio-Remote-Heads

Der Online-Katalog der Auktion ist ab dem 15.8.2022 auf www.industrierat-west.de abrufbar.

Weitere Infos gibt es hier:

Ansprechpartner: Ralf Schwarz

0211 / 313566-0

info@industrierat-west.de

Web: www.industrierat-west.de

Instagram: https://www.instagram.com/industrierat.west/

Facebook: https://www.facebook.com/industrierat.west

Translation for international clients:

The online auction for the extensive equipment of Pille Filmgeräteverleih is scheduled to take place from September 19 to 21. Interested buyers can view the equipment in advance in Cologne and Berlin. For this the following dates are planned:

Cologne: September 15, 10:00 a.m. to 3:00 p.m.; end of auction on September 19.

Berlin: September 16, 10.00 a.m. to 5.00 p.m.; end of auction on September 21

The following products are part of the auction

High-end equipment for film and TV production

Video, lighting and grip equipment

Arri, Sony and Canon cameras

Lenses from Zeiss, TLS, Cooke and Angénieux

200 LED lamps

Arri and LiteGear

100 Arri HMI lamps

150 Arri Tungsten lamps

GFM dollies

Scorpio cranes

Scorpio remote heads

Online catalog available as of 15th August 2022 on www.industrierat-west.de.

More info:

Contact: Ralf Schwarz

+49-211 / 313566-0

info@industrierat-west.de

Web: www.industrierat-west.de

Instagram: https://www.instagram.com/industrierat.west/

Facebook: https://www.facebook.com/industrierat.west