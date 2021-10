Neue Equipment-Desinfektionsbox von Cartoni

Eine kleinere, leichtere UV-C-Desinfektionssbox, besser am Set verwendbar, hat Cartoni entwickelt: UV-C LED Boxer.

Cartoni hat im vergangenen Jahr mit UV-C Boxer ein Gerät entwickelt, mit dem sich die Oberflächen von Film- und Videogeräten — einschließlich Kameras, Batterien, Objektiven und weiterem Zubehör — mit UV-Strahlung desinfizieren lassen (Meldung).

Nun gibt es eine kleinere Version des Geräts: Der neue UV-C LED Boxer ist halb so groß und halb so schwer wie die erste Version — aber mit gleicher keimtötender Wirkung: die Desinfektionswirkung haben laut Hersteller zwei unabhängige Labors zertifiziert.

Die grundlegende Technologie ist gleich geblieben: Das Equipment, das in die verspiegelte Box gelegt wird, kann innerhalb von fünf Minuten mit UV-C-Strahlung desinfiziert werden.

In unabhängigen Labortests wurde gezeigt, dass der UV-C LED Boxer eine Erfolgsrate von 99,997% bei der Neutralisierung von resistenten Bakterien und Viren aufweist.

Der UV-C LED Boxer wurde dabei sowohl mit flachen Oberflächen als auch mit Kameras getestet und erwies sich als wirksam bei der Neutralisierung von Mikroorganismen, inklusive Corona-Viren — auch an schwer zugänglichen Stellen wie dem Griff und dem Sucher einer Kamera, erläutert der Hersteller.

Bei gleich guter Wirksamkeit konnte das neue Gerät aber nicht nur handlicher gestaltet werden, sondern wurde auch in anderen Aspekten besser für den Set-Einsatz abgestimmt.

Zum einen ist die neue Box mit 81 x 58 x 48 cm rund halb so groß wie die ursprüngliche Version und wiegt 25 kg, ist dadurch natürlich besser transportierbar. Die Desinfektionskammer misst 60 x 33 x 46 cm.

Die Box ist aber auch zudem als robuster Industrie-Schutzkoffer ausgeführt (Peli Case).

Als Lichtquellen in der Kammer dienen 42 UV-C-LEDs, wie sie auch im Medizinbereich verwendet werden. Die Box kann am Stromnetz betrieben werden, aber auch per Akku (Stromversorgung: 110/220 Volt, Akku oder Powerbank, Betriebsspannung: 24Volt).

Die UV-C-LEDs (275 nm) sind in Form von sechs Modulen in der Box verteilt, die Kammer ist mit poliertem Aluminium mit Spiegelbeschichtung für optimale Reflexion ausgekleidet. Der UV-C LED Boxer desinfiziert durch gleichmäßige Verteilung der UV-Strahlung die Oberfläche der Geräte — ohne Feuchtigkeit, Gas oder Pulver.

Bei richtiger Anwendung hat die UV-C-Bestrahlung keinen Einfluss auf die Beschichtung optischer Linsen, elektronischer Schaltungen und Platinen, Schmiermittel, Gummi oder Verbundstoffe in Kameras, Linsen, Monitoren, Filtern, Mikrofonen, erläutert der Hersteller. Darüber hinaus wird bei der Bestrahlung auch kein Ozon freigesetzt.

Die Wirksamkeit der Desinfektion kann mit Hilfe der Dosimeterkarten von Intellego Technologies überwacht werden. Detaillierte Testergebnisse bietet Cartoni an.