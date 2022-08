55.000 Menschen feierten im Olympiapark in München das Opening der European Championships.

Zwischen dem 11. und 21. August 2022 finden in München die European Championships statt: Ein Multisport-Event, bei dem neun olympische Sportarten zeitlich kompakt ihre Europameisterschaften austragen. Ein Hauch von Olympia 1972 im 50. Jubiläumsjahr? Hoffentlich nur von den schönen Aspekten (mehr dazu im letzten Abschnitt).

Spektakulär war der Zuspruch, den das Opening der European Championships erfahren hat. Leider wurde aufgrund des Andrangs aber bereits um 19:15 Uhr ein Einlassstopp verhängt: Viele enttäuschte Interessenten konnten daher gar nicht mehr zu den angekündigten Gratiskonzerten auf das Gelände gelangen— und sie wurden über diesen dauerhaften Einlassstopp auch leider nicht informiert. Es gab also in Wahrheit durchaus Schwächen in der Organisation.

Der Veranstalter sprach aber von guter Stimmung, die für einen Auftakt nach Maß sorgte und einen Ausblick auf die kommenden elf Tage gebe, bei denen Spitzensport und das Festival »The Roofs« Hand in Hand gehen und weiterhin die Massen in den Bann ziehen wollen.

Wenn man es als Erfolg betrachtet, dass viele Leute gleich zum Auftakt der Veranstaltung verärgert wurden und gar nicht mehr teilnehmen konnten und sie darüber auch nicht informiert wurden, muss man sich allerdings auch nicht wundern, wenn die Interessenten sauer sind und in den kommenden Tagen vielleicht auch gar nicht mehr kommen.

Elf Tage Spitzensport

Am Donnerstag läuten die Ruderwettbewerbe die European Championships Munich 2022 ein. In neun Sportarten stehen 177 Medaillenentscheidungen auf dem Programm — die erste Goldmedaille wird bereits am Donnerstag im Mehrkampf-Finale der Frauen vergeben. Insgesamt kämpfen mehr als 4.700 Athletinnen und Athleten in den verschiedenen Venues um Gold, Silber und Bronze.

Für die Berichterstattung für das lineare Fernsehen wie für die Interaktion auf digitalen und sozialen Plattformen wurde die EMG Group für jegliche Übertragungseinrichtungen ausgewählt. Aktuell ist somit eine Crew mit mehr als 250 Mitarbeitern dort aktiv und arbeitet vor Ort mit Ü-Wagen, Bearbeitungseinrichtungen, HF-Diensten, Hunderten von Kameras und einem zentralen Medienverwaltungssystem. Kollegen von EMG Deutschland, EMG Belgien, EMG Niederlande, EMG UK, Aerial Camera Specialists (ACS), Broadcast RF und Eurolinx arbeiten in dieser riesigen Operation zusammen – eine sportliche Herausforderung im wahrsten Sinne des Wortes.

Übertragungen in ARD und ZDF

ARD und ZDF berichten abwechselnd von den EM-Events in München — in enger technischer und produktioneller Zusammenarbeit. Das ZDF startet seine Berichterstattung bereits am Donnerstag, 11. August 2022, mit verschiedenen Event-Livestreams des ersten Wettkampftages auf sportstudio.de. Ab Samstag, 13. August 2022, steht das gesamte umfangreiche Programmangebot bereit – im TV, online und in den Mediatheken.

Im Blickpunkt stehen in der bayrischen Landeshauptstadt Beachvolleyball, Kanu-Rennsport, Klettern, Leichtathletik, Radsport, Rudern, Tischtennis, Triathlon und Turnen.

ZDF-Sportchef Thomas Fuhrmann: »Nach der erfolgreichen Premiere 2018 findet dieses außergewöhnliche Multisport-Event eine Fortsetzung. Wir bieten erneut einer Reihe von olympischen Sportarten die große mediale Bühne, die sonst außerhalb von Olympia kaum zur Verfügung steht. Eine Win-win-Situation für den Sport und die Zuschauerinnen und Zuschauer.«

An den ZDF-Sendetagen am 13., 15., 17., 19. und 21. August 2022 beginnen die Übertragungen zum Teil bereits um 9.50 Uhr morgens und reichen an einigen Tagen bis in die späten Abendstunden. Rund 60 Stunden Live-Sport stehen insgesamt auf dem Programm. Für die Moderation ist auf dem Olympiaberg ein eigenes Open-Air-Studio eingerichtet

BR mit großem München-72 -Schwerpunkt

Da die European Championships teilweise in den gleichen Sportstätten stattfinden, die auch vor 50 Jahren für die Olympischen Spiele 1972 erbaut und genutzt wurden, sehen besonders die Älteren, die sich daran noch selbst erinnern, Parallelen zwischen diesen Veranstaltungen. Passend dazu begleitet der BR das Jubiläum der Olympischen Spiele in München 1972 mit einem Schwerpunkt im Hörfunk und im Fernsehen und zeigt auch Archivschätze und Dokumentationen.

Dabei wird natürlich und richtigerweise auch an das Attentat auf die israelische Mannschaft erinnert, das untrennbar mit München72 verbunden ist. Im BR-Fernsehen steht der 5. September ganz im Zeichen der Erinnerung. Zwei Gedenkveranstaltungen, die ab 9.45 Uhr »Olympiaattentat – Das Gedenken im Olympiapark« und ab 14.55 Uhr »Olympia 1972 in München: Der 5. September 1972 – Das Attentat« live übertragen werden, rufen das tragische Geschehen ins Gedächtnis. Am Vormittag werden am Gedenkort im Olympiapark der israelische Staatspräsident Jitzchak Herzog und Angehörige der ermordeten israelischen Sportler erwartet. Am Nachmittag findet auf dem Fliegerhorst Fürstenfeldbruck – dem Ort der gescheiterten Befreiungsaktion – das offizielle Gedenken in Anwesenheit des israelischen Staatspräsidenten und des deutschen Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier statt.

Begleitend dazu gibt es umfassende Sendungsangebote zum Olympia-Attentat: Neue Perspektiven auf das Terrorattentat eröffnet »Tod und Spiele – München ’72ʺ« Die vierteilige Doku-Serie (ab Freitag, 26. August 2022, in der ARD-Mediathek sowie am Mittwoch, 7. und 14. September 2022, in Doppelfolgen jeweils ab 22.00 Uhr im BR-Fernsehen) rekonstruiert aus unterschiedlichen Blickwinkeln den Tag, der als Geburtsstunde des internationalen Terrorismus gilt – mit Bildern, die sich bis heute ins kollektive Gedächtnis eingebrannt haben, und mit bisher unbekannten Archivaufnahmen. Eine 90-minütige Fassung sendet das Erste am Montag, 5. September 2022, um 20.15 Uhr.