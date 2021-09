Remote Produktion Gameavision Championships

Rocket Beans nutzten LiveU Technologie für eine zukunftsweisende Remote Produktion der Gamevasion Championships.

Die tragbaren Broadcasting-Lösungen von LiveU haben eine aufwändige Live-Produktion mit mehreren Kameras ermöglicht, die Rocket Beans Entertainment anlässlich der diesjährigen Gamescom realisierte. Bei den »Gamevasion Championships« besuchten vier Gaming-Influencer verschiedenste Locations in Hamburg, um in physischen Spielen und Video-Games gegeneinander anzutreten.

Das Event wurde gemeinsam von den Rocket Beans, Freaks 4U Gaming und Instinct3 veranstaltet. Mehrere Kamera-Teams folgten den Teams durch die gesamte Stadt. Ausgestattet mit insgesamt 12 LiveU Sendeeinheiten übermittelten sie die Live-Aufnahmen in Broadcast-Qualität in die zentrale Bildregie. Dort wurden die Feeds komplett remote geschnitten. Netorium, der erfahrene Deutschland-Partner von LiveU, stellte sämtliche Übertragungstechnik bereit und leistete zudem technischen Support.

Die Rocket Beans begleiteten die Gamevasion Championships mit einem Großaufgebot an Videotechnik. So wurden unter anderem ActionCams, Drohnen sowie Smartphone-Kameras genutzt, um das Gaming-Event mit all seiner Dynamik einzufangen und Fans hautnah teilhaben zu lassen. Für die drahtlose Übertragung waren sowohl LU600 als auch die neuesten LU800 Sendeeinheiten von LiveU im Einsatz. Sie streamten die Live-Signale von anspruchsvollen Drehorten wie etwa von einer Achterbahn, einer Rooftop-Bar auf der 26. Etage eines Hotels oder einer Laser-Tag-Halle. Zudem hatte man den Tourbus, der das Team von einer Gaming-Location zur nächsten brachte, mit mehreren Kameras und LiveU-Technik ausgestattet und so in ein mobiles Sendestudio verwandelt. Dank der MultiCam-Funktion der LU800 konnten mit nur einem Gerät vier parallele Live-Feeds aus dem fahrenden Bus übertragen werden. Die verschiedenen Programm-Elemente bildeten zusammen eine dreistündige, unterbrechungsfreie Live-Show.







Michael Petrescu, COO von Rocket Beans, sagt: »Unser Ziel war es, aus gelernten Mustern multidisziplinärer Wettkampfshows auszubrechen, das Genre weiterzudenken und die Show aus einem Studio heraus an Standorte zu verlagern, die einen besonderen Mehrwert für die einzelnen Spiele bieten konnten. Es ist uns dank Unterstützung der LiveU-Technik letztendlich gelungen, auch die Wege zwischen den einzelnen Stationen live zu covern und gänzlich ohne Studio auszukommen.«

Zion Eilam, EMEA-Chef von LiveU ergänzt: »Diese Produktion veranschaulicht auf besonders eindrucksvolle Weise, was mit der mobilen LiveU Videotechnologie heute schon alles erreicht werden kann. Die Rocket Beans haben unsere Technik auf eine besondere Bewährungsprobe gestellt. Wir freuen uns, einmal mehr zu sehen, wie unser Equipment alle Herausforderungen gemeistert und zu jeder Zeit solide Livestreams abgeliefert hat. Diese Remote Produktion hat die Messlatte für die künftige Web-TV-Produktion auf ein neues Level gehoben.«

Peter Frantz, CEO von Netorium, bilanziert: »Die Gamevasion Championships können ganz sicher mit Gaming- und Sportsendungen im konventionellen TV mithalten, was die Qualität und Stabilität der Übertragung angeht. Mehr noch – sie übertreffen technik- und personalintensive TV-Produktionen im Hinblick auf die Kosteneffizienz. Die LiveU Technologie hat eine Live-Übertragung ermöglicht, wie sie mit klassischer SNG-Technik oder Ü-Wagen unerschwinglich zu produzieren gewesen wäre.«