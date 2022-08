Riedel strukturiert EMEA-Sales- und System-Consulting-Teams neu

Dank einer neuen Teamarchitektur in den Bereichen EMEA Sales und System Consulting will Riedel regionale Kundeninteressen jetzt noch besser bedienen.

Der EMEA-Vertrieb von Riedel wird künftig in sechs größere regionale Einheiten aufgeteilt, während das System Consulting eine eigene EMEA-Einheit unter der Leitung der erfahrenen Ingenieurin Ilona Valent bildet.

»Aufbauend auf unserer starken Entwicklung der letzten Jahre wollen wir unseren Fokus auf die spezifischen Anforderungen der einzelnen Länder und Regionen schärfen. Deshalb ist jetzt der richtige Zeitpunkt, unser erfahrenes Team in eine neue strategische Struktur mit entsprechenden Verantwortlichkeiten zu überführen«, so Jens Miedek, Executive Director Global Sales bei Riedel.

Sechs Regional Sales Directors werden künftig das EMEA-Geschäft von Riedel gestalten – angeführt von Jürgen Diniz-Malleck als Sales Director EMEA. Die DACH-Region wird von Marco Kraft verantwortet, während Tobias Kronenwett die Region Osteuropa sowie die GUS-Länder, Zentral- und Südafrika leiten wird. Wilbert Kooij wird die Verantwortung für Nordeuropa übernehmen, während Südeuropa, geführt von Franck Berger, um die Länder Frankreich, Italien, Portugal und Spanien erweitert wird. Maribel Roman Gomez behält die Vertriebsverantwortung für ihre erfolgreichen Länder Spanien und Portugal und berichtet an Berger. Ahmed Magd (Naher Osten) und Paul Rivens (Vereinigtes Königreich und Irland) sind weiterhin für ihre bisherigen Gebiete zuständig, fungieren aber jetzt als Regional Sales Directors.

»Für unsere Kunden bleiben die lokalen Vertriebskontakte in den meisten Regionen unverändert. Aber mit dieser Umstrukturierung profitieren sie von einem noch engeren technischen und Presales-Support sowie schnelleren Abwicklungszeiten. Mit der optimierten Struktur und der engen Zusammenarbeit mit dem System Consulting EMEA Team werden wir Synergien heben, die es uns ermöglichen, regionale Kundenanforderungen noch schneller zu bedienen«, so Miedek.

Das neu gebildete System Consulting EMEA Team wird von Ilona Valent geleitet, die nach verschiedenen technischen Managementpositionen bei internationalen Broadcast-Herstellern und Systemintegratoren als Head of System Consulting EMEA zu Riedel stößt. Ihr Team wird weiterhin die Regional Sales Directors und Sales Manager vor Ort unterstützen, während die neuen Berichtswege für mehr Konsistenz, Effizienz, Wissenstransfer und Servicekontinuität sorgen werden. Mit Sitz in Großbritannien berichtet Valent an Craig Thompson, Executive Director von Riedels neuer Abteilung für Customer Success.

Thompson: »Mit Ilona an der Spitze wird unser neues System Consulting Team zweifellos die Kundenzufriedenheit weiter steigern. Mit ihrer über zehnjährigen Erfahrung in der Broadcast-Branche kennt sie sowohl die Welt der Produktionen als auch die der Fertigung bestens und bringt ein feines Gespür für die Bedürfnisse und Herausforderungen unserer Kunden mit. In unserem Bestreben, ein durchgängig herausragendes Kundenerlebnis zu schaffen, sind Spezialisten wie Ilona von entscheidender Bedeutung. Ich freue mich sehr, sie in meinem Team begrüßen zu dürfen.«