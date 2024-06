Neuer EMEA-Chef für Ateliere

Die US-Softwarefirma Ateliere Creative Technologies verpflichtete Eugene Sarmiento als VP Sales & Business Development für die EMEA-Region.

Eugene Sarmiento war zuvor – teils in leitenden Positionen – u.a. für Salesforce und Ericsson tätig. Er hat 15 Jahre Erfahrung im Vertrieb skalierbarer Firmenlösungen für Kunden der Medien- und Unterhaltungsindustrie. Bei Ateliere (D-Vertrieb: dve as) soll er sich von London aus vorwiegend um die cloudbasierten Medienlösungen kümmern und die Position des Unternehmens in der EMEA-Region stärken. Dazu soll er strategische Initiativen umsetzen, um die Ziele der Kunden zu unterstützen und die Leistungen des Salesteams zu verbessern. Zu seinen Aufgaben gehört auch die Zusammenarbeit mit den Vertriebspartnern.

»Medienunternehmen stehen heute vor der Herausforderung zu sichern, dass sie mit dem Entwicklungstempo bei KI und Automation mithalten und diese Technologien in ihre vorhandenen Workflows integrieren«, so Sarmiento. Ateliere sei dabei ein Vorreiter. Für Sarmiento sind »strategische Partnerschaften mit AWS und anderen und die Zusammenarbeit mit Schlüsselkunden« dabei besonders wichtig.