RTS: Neuer Vertriebsleiter EMEA

Martin Liermann ist seit 1.2.2022 neuer Vertriebsleiter für RTS und Telex in EMEA.

Der Geschäftsbereich Building Technologies von Bosch gibt die Ernennung von Martin Liermann zum neuen Vertriebsleiter EMEA bekannt. Der 44-jährige Branchenspezialist ist seit Februar im Amt und leitet das Vertriebsteam für die Marken RTS und Telex in den Regionen Europa, Mittlerer Osten und Afrika. Liermanns Aufgabenbereich erstreckt sich hauptsächlich auf die Pflege und den Ausbau von Partnerschaften, die Identifizierung neuer Märkte und der sich daraus ergebenden Geschäftsmöglichkeiten. »Ein starker Kundenfokus und Partnerschaften sind Erfolgsfaktoren für außergewöhnliche Projektlösungen. Es ist wichtig, mit unseren Kunden auf Augenhöhe zu kommunizieren, um sie auf der Suche nach den besten Lösungen in den Bereichen Intercom und Luftfahrt bestmöglich zu unterstützen. Auf diese Weise helfen wir ihnen, selbst die komplexesten Projektherausforderungen zu meistern«, so Liermann.

Martin Liermann begann seine berufliche Laufbahn als Architekt und entwickelte in seiner Tätigkeit bereits eine Expertise für das Zusammenspiel von Ästhetik und Gebäudetechnik in Theatern, Tonstudios und Rundfunkanwendungen. 2004 wechselte er das Metier und startete als Projektmanager bei einer Tochtergesellschaft von Sennheiser in Magdeburg. Innerhalb der letzten 17 Jahre übte er bei Sennheiser verschiedene Tätigkeiten aus, darunter Projekt- und Vertriebsunterstützung. Seit 2018 bekleidete er die Position als Manager Customer Care. Liermann beschreibt sich selbst als passionierten Kreativprofi, der den Status Quo kontinuierlich aus technologischer, aber auch künstlerischer und kultureller Sicht herausfordert.

Martin Liermann arbeitet nun in der Straubinger EMEA-Zentrale und berichtet an Josef Penker, Vice President Sales EMEA, der diese Stelle seit Juli in Personalunion zu seinen jetzigen Aufgaben bekleidete. »Ich bin sehr froh darüber, Martin als Vertriebsleiter unseres RTS und Telex Teams gewonnen zu haben. Abgesehen von einer makellosen Erfolgsbilanz sehe ich in ihm eine sehr integrative Persönlichkeit mit starker Kundenorientierung und einem ausgeprägten Riecher für Kundenbedürfnisse, was in einem sich stetig wandelnden Markt unabdingbar ist, um den Umsatz zu steigern”, kommentiert Penker.