Nevion-Umfrage: Cloud-Fragen an Broadcaster

Cloud-Einführung bewerten nur 27 % der Broadcaster als Priorität, aber 89 % der Sender beabsichtigen, noch in diesem Jahr Cloud-Technologien einzusetzen.

Eine neue Umfrage, die im Auftrag von Nevion unter Broadcastern weltweit durchgeführt wurde, hat ergeben, dass etwas weniger als ein Drittel (27 %) der Rundfunkanstalten die Einführung von Cloud-Technologien als vorrangig ansehen. Als wichtiger und dringender werden demnach 5G-Technologie (34 %) eingeschätzt. Das steht in gewisser Weise im Widerspruch zu anderen Angaben der Befragten, nach denen fast 9 von 10 Sendern (89 %) beabsichtigen, im nächsten Jahr Cloud-Technologien einzuführen.

Die Umfrage, bei der 250 leitende Technologie-Entscheidungsträger in der Rundfunk- und Fernsehbranche in zehn Regionen befragt wurden, hat jedoch gezeigt, dass der Appetit auf die Nutzung der Cloud für bestimmte Anwendungen durchaus wächst: Fast zwei Drittel (63 %) gaben an, dass sie bereits damit begonnen haben, Cloud-Workflows in den Bereichen Postproduktion/datenbasierte Produktion einzusetzen.

Allerdings gibt es nach wie vor Bedenken hinsichtlich der Eignung der Cloud für die Live-Produktion: Knapp die Hälfte (45 %) hat Vorbehalte wegen Leistungsproblemen wie Latenzzeiten, weitere 40 % führen Sicherheitsbedenken an. Für einige Unternehmen wird die Notwendigkeit eines breiteren Umdenkens als Herausforderung empfunden: 39 % gaben an, dass eine weitgehend konservative Einstellung zur Cloud in ihrem Unternehmen das größte Hindernis für die Einführung darstellt.

Trotzdem werden die Vorteile der Cloud erkannt, und die Zukunft der Cloud für Live-Produkte sieht vielversprechend aus. Weitere Statistiken der Studie zeigen, dass mehr als zwei Drittel (71 %) der Befragten glauben, dass vollständig öffentliche Cloud-Umgebungen für die Live-Produktion in Zukunft möglich sein werden.

»Unsere Untersuchung bestätigt, dass die Cloud-Technologie in der Broadcast-Branche auf großes Interesse stößt. Gleichzeitig zeigt sie aber auch, dass die Rundfunkanstalten und Medienunternehmen unterschiedlich entschlossen sind, die Technologie kurz- und mittelfristig einzuführen, insbesondere im Bereich der Live-Produktion«, so Olivier Suard, VP of Marketing bei Nevion. Suard hat auch eine

»Während einige Unternehmen einen reinen Cloud-Ansatz in Erwägung ziehen, entscheiden sich andere weiterhin für eine traditionelle On-Premise-Produktion oder wollen eine hybride Cloud- und Bodenlösung einsetzen. Unabhängig von der Herangehensweise arbeiten Sony und Nevion zusammen, um sicherzustellen, dass Sendeanstalten die richtige Mischung für ihre geschäftlichen, kreativen und betrieblichen Anforderungen haben«, so Suard abschließend.

