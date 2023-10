Neuheiten bei Logic und Nevion

Logic Media Solutions bewegt sich immer mehr in Richtung Consulting und Innovations-Dienstleistungen sowie Schulung; Nevion präsentiert ein IP-Starter Kit.

Jens Gnad von Logic Media Solutions berichtet, dass sich Logic zunehmend zum Anbieter von Consulting-, Software- und Innovations-Dienstleistungen entwickle. Man beobachte, dass es für Kunden immer schwieriger werde, solche Dinge inhouse bereitzustellen, so Gnad.







Er ergänzt, dass Logic in Mainz nun ein Schulungszentrum bereitgestellt habe, in dem bis zu zehn Personen zu den Themen VideoiPath und AWS und über Software Defined Networking geschult werden könnten. Letztlich gehe es dabei vor allem darum, das Personal so vorzubereiten, dass es ein System im Anschluss auch selbst betreuen könne.

Den großen Wissensbedarf, den es beim Thema IP gibt, versucht Nevion zu adressieren, indem der Hersteller nun ein »IP Starter Kit« anbietet. Es umfasst Hard- und Software, konkret einen Switch, das Produkt Virtuoso und die notwendige Steuersoftware. Das Starter Kit deckt die Bereiche Adaption (von SDI zu IP und umgekehrt), die Kompression im 2110-Netzwerk und das Audio Processing (Madi, SDI, IP) ab. Mit dem Starter Kit, so Gnad, könne man all diese Bereiche abdecken. »Das Ganze gibt es mit Hard- und Software, mit einer Schulung und einer Online-University, die Videos bereitstellt«, so Gnad.

Details zu diesen Neuheiten sollen unter anderem bei der Logic-Roadshow im Oktober diskutiert werden.