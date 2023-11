Zum Ausprobieren und Experimentieren: IP-Set für Broadcaster

Logic bietet ein kombiniertes Set aus Hard- und Software-Komponenten an, mit dem Broadcaster und Medienhäuser experimentieren können.

Vor der Migration von klassischen Broadcast-Workflows hin zu IP-basierten Netzwerken scheuen viele Broadcaster und Medienhäuser zurück, da dieser Themenbereich für sie zu viele Unklarheiten birgt und Erfahrungswerte fehlen. Das will Logic Media Solutions ändern und bietet einen Kit an, mit dem die Anwender selbst experimentieren können.

Interessierte Anwender können ein IP-Starter-Kit namens RoadKit bei Logic anfragen, mit dem sie ein IP-basiertes Netzwerk zu Testzwecken aufbauen können, ein Bundle aus Soft- und Hardware-Komponenten, komplettiert durch ein umfassendes Beratungs- und Service-Paket.

Mit dem RoadKit können die Kunden im eigenen Haus dann ein IP-basiertes Netzwerk aufbauen und so einfach und unkompliziert IP-basierte Broadcast-Workflows testen. Logic ergänzt hierbei das Basis-Paket von Nevion/Sony um umfangreiche Add-ons, weitere Hardware — und vor allen Dingen um 80 Stunden Beratungs- und Supportleistung durch die Netzwerk-Spezialisten von Logic.

Die Nutzer können sich also mit diesem Kit in einer Laborumgebung mit den Themen ST 2110, NMOS, SDN/IP vertraut machen und bei Fragen umfangreiche Service- und Schulungsangebote von Logic in Anspruch nehmen.

Voll funktionsfähiges IP-Medien-Netzwerk

Das RoadKit ist letztlich ein vorkonfiguriertes, voll funktionsfähiges und leichtes IP-Medien-Netzwerk mit SDN-Steuerung — komplett basierend auf Industriestandards. Das Starter Kit ist daher speziell für Kunden konzipiert, die einen Wechsel von SDI zu IP in Erwägung ziehen oder sich über Wirkweise und Workflows von IP-Netzen informieren wollen.

Es bietet eine kleine, aber realistische Netzwerkumgebung, in die Nutzer zusätzlich einige ihrer bereits vorhandenen SDI- oder IP-Produktionsgeräte (wie Kameras, Mikrofone, Monitore, Video- oder Audiomixer) integrieren können, um die Technologie in einer Laborumgebung mit ihrem eigenen Equipment zu testen. Drei grundlegende Modi stehen im Netzwerk bereit: SDI/ST 2110-20/30/40, Audio Processing Madi/ST 2110-30/31 sowie JPEG-XS-En- und Decoder. Die Steuerung wird mittels NMOS realisiert.

Hard- und Software-Komponenten im Einzelnen

Ein Teil des RoadKit ist das bekannte Nevion/Sony-IP-Starter-Kit, das vorkonfiguriert und »Plug & Play«, sofort einsetzbar ist.

Logic ergänzt einen vorkonfigurierten Mini-PC (Intel NUC), auf dem VideoIPath arbeitet. Auf Wunsch kann VideoIPath auch schon vorinstalliert sein.

Weiterhin packt Logic noch zwei SDI/IP-Konverter des Typs CDE 1922 von Lynx dazu. Damit können die Kunden weitere NMOS-fähige, kompakte Geräte zur Signalwandlung testen.

Komplettiert wird das Kit dann noch durch eine 3-monatige kostenlose Lizenz zur Nutzung des TAG Multiviewer Tools, das sogar durch passende Treiber von VideoIPath gesteuert wird.

Netzwerk-Orchestrator und Broadcast-Steuerung: Nevion VideoIPath

Nevions Media Orchestration Plattform kombiniert Netzwerk-Orchestrierung (einschließlich SDN) und Broadcast-Steuerung (inkl. NMOS, OpenConfig, Openflow, etc.).

SDN Media Fabric: Nevion eMerge

Dieser Switch bietet 24 x 25G und 4 x 100G Ports. Bis zu acht Geräte (wie Kameras und Router) können an das Netzwerk angeschlossen werden (SDI, SMPTE ST 2110 und NMOS).

Media Node: Nevion Virtuoso

Nevions software-definierter Media Node kann eine Vielzahl von Medientransport-, Verarbeitungs- und Überwachungsfunktionen ausführen. Im Nevion IP Media Starter Kit ist er vorkonfiguriert, um SMPTE ST 2110 Flows zu verarbeiten (unkomprimiertes Video mit 4 x HD SDI in/4 x HD SDI out, JPEG XS Encoder und Decoder sowie Audioverarbeitung mit MADI in/out).

Zudem beinhaltet das RoadKit einen dreimonatigen Testzugang zu Portal, der logic-eigenen Plattform für AWS-basierte Medien-Workflows, mit Zugriff auf die Module Connect und Easystream. Mit diesem Testzugang können Kunden eine Verbindung des RoadKit mit AWS herstellen, JPEG-XS-Signale über die Cloud routen und dort bei Bedarf prozessieren. Diese Erweiterung macht das RoadKit zu einer hybriden Infrastruktur und ermöglicht gleichzeitig das Erproben von hybriden und cloud-basierten Medien-Workflows.

Schulung und Service

Die Soft- und Hardware-Komponenten des RoadKits ergänzt Logic durch umfassende Schulungs- und Trainingspakete sowie Service- und Beratungsleistungen. Initial sind im Kit drei Tage Online-Trainings-Academy von Nevion/Sony enthalten.

Logic fügt seinem RoadKit 80 Stunden Beratung und Service durch qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Logic hinzu. Die User des Kits können diese 80 Stunden innerhalb eines Jahres ohne zusätzliche Kosten in Anspruch nehmen. Diese Leistung kann zum Beispiel für folgende Anforderungen genutzt werden: