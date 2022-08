Michael Maczyszyn neuer Head of Cinema Distribution and Mastering

Michael Maczyszyn leitet bei Pharos seit dem 1. August die Digital Cinema Distribution & Mastering Abteilung.

Michael Maczyszyn übernimmt die fachliche und technische Verantwortung für das operative Geschäft, die kaufmännische Steuerung sowie die strategische Ausrichtung der Abteilung als Nachfolger von Florian Peuler, der das Unternehmen nach knapp eineinhalb Jahren auf eigenen Wunsch verlässt.

Michael Maczyszyn greift auf über 15 Jahre Branchenerfahrung im Unternehmen zurück und hat die Wandlung vom analogen Film bis hin zum Digital Cinema aktiv miterlebt und gestaltet. Seit 2017 war er als Producer im Bereich Mastering tätig.

»Ich bin sehr dankbar, für das in mich gesetzte Vertrauen und die Möglichkeit diese verantwortungsvolle Position zu übernehmen« so Michael Maczyszyn. »Durch die enge Zusammenarbeit mit meinem Team sind mir unsere Kunden und deren Anliegen sehr vertraut. Ich freue mich auf die neuen Aufgaben und die Chance, mich gemeinsam mit dem bestehenden Team den spannenden Herausforderungen zu stellen und meinen Weg nun als Head of Cinema Distribution and Mastering erfolgreich fortsetzen zu können. Unser Ziel ist es weiterhin den Kunden in den Mittelpunkt unseres Handelns zu stellen.«

»Wir freuen uns sehr, dass Michael Maczyszyn – ein langjähriger Mitarbeiter mit hoher technischer Expertise – die Leitung für diesen für uns sehr wichtigen Bereich übernimmt. Er hat das optimale Profil, ist vertraut mit den kundenspezifischen Bedürfnissen und Herausforderungen der Filmverleiher und kennt den Kinomarkt und unsere Branche bestens«, so die beiden Geschäftsführer Josef Reidinger und Peter Gerckens. »Wir wünschen ihm viel Erfolg in seiner neuen Rolle.«