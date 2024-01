Neuer stabilisierter Remote-Head von Arri

Arri stellt mit 360 Evo das neue Spitzenmodell seiner stabilisierten Remote-Heads vor.

Arri kündigt ein neues Spitzenmodell seiner stabilisierten Remote-Heads (SRH) an: den 360 Evo. Dieser baut auf dem Erfolg des SRH-360 auf und bietet eine 360°-Drehung auf der Roll- und Pan-Achse, ein noch robusteres Design sowie die Integration in ein Remote-System. Sowohl die neue Benutzeroberfläche als auch zahlreiches Zubehör werden gemeinsam mit dem Kamera-Stabilisierungssystem Trinity 2 verwendet. Durch diese Kombination entsteht eine einzigartige Vielfalt an hard- und soft-mounted Stabilisierungsoptionen, betont Arri.

Seit der Markteinführung von Trinity 2 erkunden Kameraleute die kreativen Möglichkeiten, die sich durch die 360°-Drehung um die Rollachse – mit dem Objektiv als optischem Zentrum – ergeben.

Jetzt wurde die gleiche Technologie für den dreiachsenstabilisierten Remote-Head 360 Evo weiterentwickelt und eröffnet neue Aufnahmemöglichkeiten für Spielfilme, Werbespots und Musikvideos. Noch dynamischere Roll-Axis-Aufnahmen lassen sich erzielen, wenn der Head bei einer Live-Übertragung an einem Kran oder einer Spidercam montiert wird.

360 Evo läuft auf der gleichen Softwareplattform wie Trinity 2 und verfügt über die gleiche intuitive Touchscreen-Bedienoberfläche.

Beide Produkte nutzen für das Setup verschiedener Kameras die gleichen Kabel, Halterungen und SAM-Platten und können mit den gleichen Tools gesteuert werden, wie zum Beispiel den Digital Remote Wheels DRW-1 sowie dem neuen Digital Encoder Head DEH-2 von Arri. Trinity-2-Kunden können daher in den 360 Evo investieren, ohne doppeltes Zubehör anschaffen oder neue Arbeitsabläufe erlernen zu müssen. Durch das Angebot beider Systeme können Profis ihre Dienstleistungen für eine Produktion erweitern, mehr aus den Arbeitstagen herausholen und die Rüstzeiten verkürzen, was auch für die Produktion von großem Nutzen ist.

LBUS-Verbindungen ermöglichen effiziente und digitale Metadaten-Workflows. Die Software und die Benutzeroberfläche sind für die langfristige Integration der Unreal Engine für Virtual Production ausgelegt. Die Plug-and-Play-Steuerung des 360 Evo über das Internet ist mit einem autorisierten Cloud-Repeater- Service zukünftig möglich und bietet außergewöhnliche Flexibilität bei den Steuerungsoptionen.

Mit seiner Integration in Remote-Systeme, der 360°-Drehung um die eigene Achse, einer Nutzlast von bis zu 30 kg, seiner kompakten Größe, den vielseitigen Anschlussmöglichkeiten, der leistungsstarken 12/24-V-Kameraversorgung und der felsenfesten Stabilisierung auch bei langen Brennweiten bietet der 360 Evo ein exzellentes Preisleistungsverhältnis, das ihn zu einem budgetfreundlichen Produkt für Spielfilm- und Broadcast-Anwendungen macht.

Die ersten Auslieferungen des 360 Evo sowie die Upgrades für SRH-360- Besitzer beginnen im ersten Quartal 2024.