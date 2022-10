Adobe Max Kreativkonferenz

Einfachere Tools, mehr Kollaboration und neue Technologien, Plattformen und Formate stehen im Fokus der Adobe Max.

Laut einer von Adobe durchgeführten Studie sind mittlerweile mehr als 165 Millionen Menschen im Kreativbereich tätig. Die Community wachse exponentiell, und da mehr Inhalte als je zuvor erstellt würden, sei es wichtig, dass alle Beteiligten entlang des kreativen Prozesses nahtlos zusammenarbeiten könnten, so Adobe. Der Hersteller strebt demnach an, dass es bei all diesen Abläufen keine Rolle spielen sollte, ob sich die Beteiligten im selben Raum oder an anderen Enden der Welt befinden.

All diese Themen sollen auch bei der großen Kreativkonferenz Adobe Max ihren Niederschlag finden. Die Adobe Max findet vom 18. bis 20. Oktober 2022 statt. Die zentrale Veranstaltung wird in Los Angeles in einer Präsenzkonferenz stattfinden. Diese weltweit größte Kreativkonferenz wird aber auch virtuell ihre Pforten öffnen und Kreative aus der ganzen Welt willkommen heißen. Die Keynotes und einen ersten Überblick zu den aktuellen Neuheiten von Adobe streamt das Unternehmen um 18:00 deutscher Zeit hier.

Einfache Tools

Wenn so viele Menschen im Kreativbereich tätig sind, bleibt es nicht aus, dass der Kenntnisstand all dieser Anwender recht unterschiedlich ist: Vom Anfänger bis zum Profi ist alles dabei. Für Adobe bedeutet dies, dass eine Software unterschiedlichste Bedürfnisse befriedigen muss. Als generelle Leitlinie habe sich der Hersteller zum Ziel gesetzt, Tools zu entwickeln, die für alle Kunden sehr einfach zu bedienen seien und die darüber hinaus aber auch sehr schnelles Arbeiten erlaubten: »Speed & Ease for All Creators«.

In Photoshop etwa gibt es neue Funktionen, um Objekte mit einem Klick einfacher zu maskieren, zu entfernen und zu ersetzen (Content Aware Fill/Content Aware Remove, Edit While Compare, One-Click Delete and Fill).

In Premiere wurden Motion Graphics Templates um das Zweifache beschleunigt, und in After Effects gibt es nun natives H.264 Encoding. Hier steht das Thema Geschwindigkeit im Vordergrund.

Ein weiteres wichtiges Thema: Adobe bietet bei seinen Softwares nun bessere Review-Möglichkeiten. Für Photoshop und Illustrator stellt der Hersteller die Betaversion von »Share for Review« vor.

Photoshop- und Illustrator-Anwender haben zwei Möglichkeiten, Dateien freizugeben: Mit der Funktion »Zum Bearbeiten einladen« können sie Live-Dateien mit Mitgestaltern gemeinsam bearbeiten, während sie mit der Funktion »Zur Überprüfung freigeben« (jetzt in der Betaphase) bestimmte Versionen von Design-Arbeiten für Kunden und Interessengruppen freigeben können.

Diese Flexibilität bei der Freigabe von Dateien verbessert den Arbeitsablauf der Designer und optimiert den Review-Prozess. Da die Kommentare der Prüfer automatisch in die App zurückfließen, müssen sie nicht mehr zwischen verschiedenen Tools hin- und herwechseln, um ihr Feedback zu bündeln, sondern können ihre Arbeit schneller und mit mehr kreativer Kontrolle erledigen.

Wenn eine Datei aktualisiert wird, können die Designer die Aktualisierungen an denselben Link zur Überprüfung weiterleiten – das manuelle Exportieren und Freigeben von Dateien während des Überprüfungs- und Korrekturprozesses entfällt.

Kollaboration

Unabhängig von der Branche, dem Gerät oder der Plattform, auf denen die Inhalte konsumiert werden, ist der Bedarf an leistungsstarken Tools für die Zusammenarbeit größer denn je, so Adobe. Kreative benötigen heute demnach völlig neue Möglichkeiten der kreativen Zusammenarbeit. Um Teams dabei zu unterstützen, die ständig wachsende Nachfrage nach neuen Inhalten zu erfüllen, die über mehrere Plattformen hinweg funktionieren, erweitert Adobe deshalb sein Angebot an Werkzeugen und Technologien für die Zusammenarbeit.

Es sei von entscheidender Bedeutung, dass diese Werkzeuge der Community die Flexibilität geben, zu arbeiten, wie und wo sie wollen, und das sei der Grund, warum Adobe weiterhin Innovationen bei der Vernetzung von Kreativen auf der ganzen Welt vorantreibe.

Camera-to-Cloud Workflow

Fotografen, Fotojournalisten und ganze Filmstudios sowie Videoproduktionsunternehmen auf der ganzen Welt bewegen sich weg von Festplattenlaufwerken hin zu produktivitätssteigernden cloud-basierten Workflows, betont Adobe.

Der Hersteller hat sich nun mit Red und FujiFilm zusammengetan, um eine Technologie zu entwickeln, die die traditionell linearen Produktionsabläufe ablösen soll. Die Camera-to-Cloud-Integration ermöglicht die Übertragung von Medien direkt von der Kamera in die Adobe-Cloud, ohne dass Medien verschickt und Dateien später hochgeladen werden müssen.

Bei einer Demo der neuen Funktionen zeigt Michael Cioni, wie weit die Integration in die Kameras schon fortgeschritten ist. So soll es mit Red-Kameras möglich werden, direkt im Kameramenü den Upload auf Frame.io auszuwählen und nach der Kopplung mit der Frame.io-App den Upload der Daten im Hintergrund zu realisieren. Analog dazu wird es mit Fujifilm-Kameras möglich sein, Stills unmittelbar nach dem Fotografieren automatisiert in die Cloud zu laden.

Die geplante FujiFilm-Integration soll bis Ende 2022 verfügbar sein und Fotografen einen sehr komfortablen Zugang zu Cloud-Workflows ermöglichen. Die Red-Integration soll bis zum Frühjahr 2023 verfügbar sein und die Raw-Dateien der großen Hollywood-Studios mit der Cloud verbinden. Adobe geht davon aus, dass diese neuen, kamerainternen Workflows im Laufe des nächsten Jahrzehnts zum Standard werden.







Ausweitung von Adobe Acrobat auf das Web

Jedes Jahr werden mehr als 300 Milliarden PDFs in Adobe Document Cloud geöffnet und mehr als acht Milliarden digitale Signaturen verarbeitet.

Adobe Acrobat für das Web bietet Kunden – mehr als 100 Millionen Menschen nutzen Acrobat jeden Tag – ein optimiertes Erlebnis, um PDFs schneller als je zuvor anzuzeigen, zu bearbeiten und gemeinsam zu bearbeiten. Ein neues Entdeckungsfenster hilft nun Anwendern, Werkzeuge leichter zu finden, und eine Symbolleiste für Schnellaktionen sorgt für ein einfaches Auffinden und einen schnellen Zugriff auf häufig verwendete Funktionen.

Emerging Tech

Neue Technologien spielen bei Adobe Max traditionell eine wichtige Rolle, und auch in diesem Jahr kündigt Adobe Neuheiten an, eine davon aus dem Bereich 3D Design. So werden Designer im Substance 3D Modeler künftig die Möglichkeit erhalten, per Sustainability Calculator vorab bestimmte Werte für das jeweilige Produktdesign zu ermitteln.

In etlichen weiteren Panels der Adobe Max kommen weitere Technologien zur Sprache, die die Art und Weise verändern, wie wir arbeiten.