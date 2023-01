Riot mit Remote Broadcast Center in Dublin

Gravity stellt Managed Services im neuen Remote-Broadcast-Center von Games-Anbieter Riot bereit.

Gravity Media kann auf seiner Liste von E-Sports-Referenzen einen weiteren Punkt mit Sternchen eintragen — durch eine Partnerschaft mit Games-Publisher Riot Games:

Gravity ist nun Managed-Services-Partner des hochmodernem Remote-Broadcast-Center (RBC) von Riot im irischen Dublin.

Damit wird das technische Angebot im RBC für die Live-Produktion von E-Sports-Übertragungen weiter gestärkt und aufgewertet.

Das Team kann nun einen breiteren Remote-Produktionssupport für alle laufenden globalen E-Sports-Events von Riot Games bereitstellen.

Der Games-Titel »League of Legends« hat sich zum meistgespielten PC-Spiel der Welt entwickelt und ist einer der Hauptfaktoren für das explosive Wachstum im E-Sports.

Managed-Services-Angebote von Gravity Media sind in den letzten Jahren immer weiter gewachsen und werden immer beliebter, das sieht man auch am aktuellen Beispiel: In Zusammenarbeit mit Riot Games wird Gravity Media hochqualifizierte, motivierte und ehrgeizige Mitarbeiter einstellen, die in einer Kombination aus technischen und operativen Aufgabenbereichen arbeiten werden, um die besten Live-Events für ein globales Publikum zu produzieren.

Das Team wird das in Dublin ansässige Remote-Broadcast-Center unterstützen, das im Rahmen von »Project Stryker, powered by AWS« betrieben wird, der jüngsten Investition von Riot Games in die globale Live-Broadcast-Produktion.

Die 50.000 m2 große Produktionsfläche in Swords, einem Vorort von Dublin, wurde als erstes der drei RBCs von Project Stryker errichtet.

Die weiteren sind strategisch rund um den Globus platziert, um regionale und globale Live-Esports-Events unterstützen zu können: das sind Veranstaltung die auf den Spielen »League of Legends, »Valorant« und »Wild Rift« von Riot basieren.

Das Project Stryker stellt einen effizienten neuen Ansatz für die globale Live-Produktion dar, bei dem Feeds von live stattfindenden E-Sports-Wettbewerben auf der ganzen Welt an die Riot RBCs gesendet werden können.

Dort werden die Inhalte aufbereitet, ausgestrahlt und in mehreren Sprachen an E-Sports-Fans verbreitet werden.

Das RBC in Dublin ist mit einem TOC, sechs Remote Casting Insert Stages, sechs Produktionskontrollräumen (PCRs), sechs AudioControl Rooms (ACRs) sowie mehreren Arbeitsbereiche für Observer (das sind letzlich In-Game-Kameraleute), Grafik, Replay und Editing ausgestattet.

Das RBC ist so gestaltet und aufgeteilt, dass es sechs Live-Events gleichzeitig rund um den Globus übertragen kann.

Project Stryker Dublin verfügt erwartungsgemäß über eine beeindruckende globale Konnektivität von 200 Gbit/s im Gebäude wurden 32 km Kabel verlegt, die es erlauben, Live-Events innerhalb von einer Zehntelsekunde quer über die Produktionsstätte zu übertragen, erläutert Gravity.

Dank der Partnerschaft von Riot mit Amazon Web Services (AWS) sind zwei der Regieräume sogar mit zukunftsweisender Technologie und cloud-basiertem Zero-Client-Computing ausgestattet, so dass Riot seine Events noch besser virtueller und dezentraler als bisher so gut wie ohne Latenz produzieren kann.

Beim RBC handelt sich übrigens um die zweite Niederlassung von Riot in Dublin, neben dem Büro im Stadtzentrum mit etwa 165 Mitarbeitern, wo die Bereiche Geschäftsbetrieb, Entwicklung, Technik, Lokalisierung und Spielerbetreuung sitzen.

Projekt Stryker ist nun ein zweiter Standort in Dublin um die besten Talente für die verschiedenen Aspekte der Zukunft des E-Sports zu gewinnen.

Im Rahmen der vereinbarten Partnerschaft zwischen Riot und Gravity Media sollen Spezialisten unter verschiedenen Aspekten von Remote-Produktion und Technik zusammenarbeiten können, um die permanente Studioeinrichtungen hier und deren Produktionsabläufe weiter installieren, entwickeln und integrieren zu können.

»Wir freuen uns, mit Gravity Media und ihrem umfangreichen Netzwerk an Talenten zusammenzuarbeiten, um die besten und klügsten Köpfe im Bereich der Live-Broadcast-Produktion für Riot Games und Project Stryker zu gewinnen«, so Allyson Gormley, Global Operations Director, Project Stryker bei Riot Games. »Gravity Media verfügt über einige der besten Talente in den Bereichen Broadcasting, Produktion und Technologie, die sicherlich eine wertvolle Bereicherung für unsere ambitionierten Live-E-Sports-Produktionen sein werden, die kontinuierlich Millionen von Zuschauern auf der ganzen Welt anziehen.«

Eamonn Dowdall, Executive Director von Gravity Media, erläutert: »Wir könnten nicht stolzer sein, das Jahr 2023 mit der aufregenden Nachricht über unsere Partnerschaft mit Riot Games zu beginnen. Wir haben damit die Gelegenheit, unsere globalen E-Sports-Referenzen und unser weltweit führendes Broadcast-Talent zu nutzen und zu präsentieren. Wir arbeiten eng mit Riot Games in deren europäischem Hauptquartier zusammen und können so Riot Games weltweit bei der Bereitstellung der fesselndsten und immersivsten Projekte unterstützen, die je geschaffen wurden. Unser Managed Services-Angebot sieht vor, dass Gravity Media Einrichtungen verwaltet und Inhalte produziert, wobei wir bei der Ideenfindung und der Erstellung von Inhalten unterstützen und die Postproduktion und den Vertrieb sicherstellen können. Gravity Media wird weiterhin beitragen dafür sorgen, dass Riot Games das spielerorientierteste Spieleunternehmen der Welt bleibt, wodurch die Marke die Broadcast-Produktion im Bereich des E-Sports weltweit revolutionieren wird.«