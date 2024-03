Der Spiele- und eSport Spezialist Riot Games stattet seine Niederlassungen in Seattle und Dublin mit Sonys MLS-X1-Videomischern und einer Netzwerkanbindung mit VideoIPath der Sony-Tochter Nevion aus.

Riot Games arbeitet bereits seit 2019 mit Nevion zusammen. Mittels VideoIPath Orchestration und Virtuosos mit JPEG XS von Nevion wurde eine weltweite »Follow-the-Sun-Remote-Produktionslösung« installiert, um von allen Riot-Games-Standorten aus Turniere und Events vernetzt durchzuführen. In dieses Szenario wurde in Seattle und Dublin jetzt der modulare Sony Live-Videomischer MLS-X1 integriert. eSport-Veranstaltungen können nun auch remote produziert werden. Unabhängig vom Ort des Events werden Regie und Kamerasteuerung über den Mischer fernbedient.

Praktiziert wird das u.a. bereits in der Berliner Riot Games Arena: Die Halle am Medienstandort Adlershof wird vom Dubliner EMEA Broadcast Center aus bespielt. Zudem erhalten die Produktionsteams Zugriff auf zusätzliche Ressourcen durch Einbindung der Produktionsinfrastruktur anderer Standorte in ihre Arbeitsumgebungen.

In diesem Konzept sorgen VideoIPath für die Orchestrierung und Software Defined Networking (SDN) für die Steuerung von Verbindungen und Medienströmen über eine Vielzahl von Netzwerken. Dafür ließ Riot Games die Technik seines Remote-Produktionszentrums in Seattle um eine Broadcast-Steuerung erweitern. Über den MLS-X1 Mischer können zudem mehrere autonome Instanzen von VideoIPath verbunden werden.

Der Auftrag von Riot Games nutzt Sonys Netzwerk-Ökosystem Networked Live als Herzstück für die Optimierung und gemeinsame Nutzung seiner Produktionsressourcen.

»Technologie ist ein wichtiger Bestandteil der Fähigkeit von Riot, innovative E-Sport-Produktionen durchzuführen, um so mit eSport-Fans auf der ganzen Welt in Kontakt zu treten zu können«, sagt James Wyld, Principal Infrastructure Engineer bei Riot Games.

»Dank dem Networked Live-Ökosystem von Sony konnten wir eine leistungsstarke, global vernetzte Infrastruktur aufbauen, die uns Flexibilität und Effizienz bei der Produktion unserer Shows bietet. Wir haben uns entschieden, unsere Zusammenarbeit mit Sony zu erweitern, weil wir sehen, dass sie das gleiche Engagement, die gleiche Leidenschaft und die gleiche Vision für Innovationen haben. Das wird uns helfen, unsere Live-Übertragungen weiter zu verbessern und atemberaubende Erlebnisse für die Fans zu schaffen.«

»Riot Games erweitert die Grenzen der Live-Event-Produktion durch den Einsatz innovativer Technologien«, sagt Kento Sayama, Deputy Vice President, Imaging Solutions, Sony Electronics. »Mit den unglaublichen Fortschritten, die wir bei unserem Networked Live-Angebot gemacht haben, und durch kontinuierliche Unterstützung und Beratung hat Riot Games eine zentralisierte gemeinsame Nutzung von Ressourcen auf der ganzen Welt ermöglicht – hochverfügbar und auf Zusammenarbeit ausgelegt. Wir freuen uns darauf, unsere Beziehung zu vertiefen und den Fans noch mehr Spannung in Echtzeit zu bieten.«