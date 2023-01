Zweites europäisches Panasonic-Kundendienst-Center — in Budapest

Auch für den Bereich Broadcast & ProAV sowie Visual Solutions wird Panasonic Service-Dienstleistungen nun in Budapest realisieren.

Bereits im Oktober 2022 hat Panasonic ein zweites Service-Center in Europa eröffnet — und zwar in Budapest. Das neue Center ergänzt das bestehende Servicezentrum in Cardiff. Auch wenn Panasonic das nicht klar und deutlich ausspricht, liegen die Gründe letztlich im zuvor vollzogenen Brexit: Großbritannien ist seither logistisch, vom Papierkram und von der Geschwindigkeit für den Rest von Europa einfach schlechter zu erreichen — und daher zog Panasonic nun im Herbst 2022 ein zweites Servicecenter auf dem Festland hoch.

Mit dem neuen Center in Budapest soll das Serviceangebot bei Wartungs- und Reparaturarbeiten unterstützt werden. Das rund 1.000 m2 große Servicezentrum hat das Ziel, in den Bereichen Fertigung, Logistik und Lieferkette sowohl den Einzelhandel, den öffentlichen Sektor sowie den Bereich Medien/Unterhaltung zu unterstützen.

Laut Panasonic sollen die beiden Servicecenter als gemeinsames Team agieren und den Kunden eine Reihe von Reparatur- und Serviceoptionen für die Geschäftsbereiche von Panasonic Connect Europe anbieten. Dazu gehören auch die Bereiche Broadcast & ProAV sowie Visual Solutions.

»Panasonic Connect Europe hat sich einen guten Ruf erworben, indem es hochwertige Produkte und Lösungen in Verbindung mit einem erstklassigen Support für seine Kunden in den verschiedenen Business-to-Business-Bereichen anbietet. Mit dem neuen Service- und Reparaturzentrum in Budapest können wir noch näher an unseren Kunden sein und einen noch schnelleren und effizienteren Support als bisher bieten — und damit zum Erfolg unserer Kunden beitragen«, so Donald Maidment, Head of Customer Service bei Panasonic Connect Europe.

Die Wahl des Standorts Budapest fiel auch durch den starken Pool an technischen Talenten, die an den regionalen Universitäten in Ungarn ausgebildet werden, aber auch wegen des Engagements und der kundenorientierten Denkweise der dortigen Mitarbeiter, erläutert Panasonic. Darüber hinaus ermöglichen die Nähe des Servicezentrums zu den Märkten und die gute Anbindung an alle großen Spediteure demnach eine schnelle und effiziente Logistik für die schnelle Abholung und Rückgabe aller Reparaturen.

Hiroyuki Nishiuma, CEO von Panasonic Connect Europe, kommentierte die Neueröffnung mit den Worten: »Unser Unternehmen wurde vor etwas mehr als einem Jahr in eine neue und agile Organisation umgewandelt, die darauf ausgelegt ist, schnell auf die Anforderungen unserer Kunden aus allen Branchen zu reagieren. Die Gründung unseres zweiten Servicecenters in Budapest ist ein weiterer wichtiger Schritt, um unser Versprechen einzulösen, unser Produkt-Knowhow mit unseren erweiterten Lösungskapazitäten zu kombinieren, um Unternehmen dabei zu helfen, ihre Abläufe für die Zukunft zu transformieren.«