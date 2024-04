Innovatives Trio hinter der neuen Riot Games Arena in Berlin

Dream Chip lieferte in Partnerschaft mit Teltec 14 AtomOne Mini-Zoom-Kameras für das neue eSport TV Studio in Berlin, das NIYU realisierte.

eSports Arena

Die Riot Games Arena, die Anfang 2024 ihre Türen öffnete, zielt darauf ab, das eSports-Erlebnis durch eine flexible und beeindruckende Ausstattung für Live- und Online-Zuschauer voranzubringen. film-tv-video.de hatte darüber schon berichtet.

Ein besonderes Augenmerk lag auf der Schaffung eines mitreißenden Zuschauererlebnisses und erstklassigen Einrichtungen für die Teilnehmer. Die AtomOne Mini-Zoom-Kameras spielen dabei eine entscheidende Rolle, indem sie trotz ihrer geringen Größe eine Broadcast-Qualität liefern und nahtlos in das technische Setup integriert werden können.

Technologie und Design

Neben der technischen Brillanz der Kameras ist deren diskrete Platzierung und Flexibilität ein Schlüsselelement des Arena-Designs. Die Miniaturkameras können unauffällig neben den Monitoren der Teilnehmer montiert werden, was eine direkte und störungsfreie Übertragung ermöglicht. Dieses Design erlaubt eine schnelle Anpassung an verschiedene Turnierformate und bietet den Spielern die Möglichkeit, sich voll und ganz auf den Wettbewerb zu konzentrieren.

Wahl der Kameras

Herkömmliche PTZ-Kameras wurden als zu umständlich, langsam und störend für die Anwendung angesehen. Die AtomOne Mini-Zoom-Kameras wurden gerade wegen ihrer Unauffälligkeit ausgewählt. Mit einer Größe von nur 600 mm x 85 mm und einem Gewicht von 267 g konnte die Kamera unauffällig auf speziell angefertigten Netzteilen montiert werden, die neben dem Monitor jedes Teilnehmers angebracht sind.

Neben den physischen Anforderungen an die Kamera in Bezug auf die diskrete Platzierung und den flexiblen Einsatz war auch die technische Qualität des Bildes ein wichtiger Aspekt. Obwohl der Zugang zum eSports-Publikum in der Regel über nicht-konventionelle (und insbesondere nicht-übertragene) Kanäle erfolgt, erwarten die Zuschauer dennoch Übertragungsqualität. Die AtomOne Mini-Zoom-Kameras von Dream Chip sind trotz ihrer geringen Größe in der Lage, genau dies zu liefern. Mit Full-HD-Auflösung und einem 1/2,5″-Sensor sowie einem Weitwinkelobjektiv von 120° – 40° F/1,5-2,8 und voller HDR-Fähigkeit (HLG, PQ und SLOG3) bietet die AtomOne mini zoom die Qualität, die man von einer Broadcast-Kamera erwartet.

Stimmen zum Projekt

Marc Dörmann, Head of Solutions bei der Teltec AG, unterstreicht Teltecs strategische Entscheidung, Dream Chip-Kameras in das Portfolio aufzunehmen und hebt die außergewöhnliche Farbmatrix dieser Kameras hervor: »Diese herausragende Eigenschaft vereinfacht den Prozess der Farbanpassung und ermöglicht eine nahtlose Integration mit anderen Elementen eines Broadcast-Setups. Darüber hinaus sind Dream Chip-Kameras vielseitig einsetzbar, da sie problemlos in verschiedene Remote Control Panels (RCPs) integriert werden können, so dass die Benutzer das für ihre Anforderungen am besten geeignete System auswählen können. Die sorgfältige Vorauswahl, Beratung und Konfiguration durch Teltec – in Zusammenarbeit mit Skaarhoj – gewährleistete einen reibungslosen Implementierungsprozess und steht für unser Engagement, unseren Kunden einwandfreie, auf ihre Bedürfnisse zugeschnittene Lösungen zu liefern.«

Christian Kühn, Sales & Product Marketing bei Dream Chip, sagte über die Beteiligung an diesem Projekt: »Dream Chip hat eine lange Tradition in der Zusammenarbeit mit Sportarten aller Art, von Motorsport bis Wintersport, von Tennis bis American Football. eSports stellt eine neue Richtung für die Sportübertragung insgesamt dar, aber die Prinzipien bleiben dieselben: Die Fans wollen in den Moment eintauchen und an den Emotionen und der Aufregung der beteiligten Wettkämpfer teilhaben. Unsere Kameras haben genau dies in der Riot Sports Arena ermöglicht, und wir sind Teltec dankbar, dass sie alles getan haben, um NIYU ein erfolgreiches Projekt zu ermöglichen.«

Mike Doerfling, Geschäftsführer von NIYU, ergänzte dies: »Als Riot uns beauftragte, war die Aufgabenstellung klar: Wir mussten eine Umgebung schaffen, die nicht nur technisch außergewöhnlich in Bezug auf die Qualität und Zuverlässigkeit der Lieferung war, sondern auch die Spannung, die Herausforderung und die Atmosphäre des wettbewerbsorientierten Online-Gamings widerspiegelte. Wir mussten eine Umgebung schaffen, die die Zuschauer in die Welt ihrer Lieblingsspieler eintauchen lässt und ihnen einen umfassenden Einblick in den Nervenkitzel und die Feinheiten jedes Spielmoments bietet. Die Kameras von Dream Chip haben uns dabei geholfen, genau das zu erreichen.«