VOX feiert Jubiläum

Der TV-Sender Vox feierte am 25. Januar 2023 seinen 30. Geburtstag. Ein kurzer Rückblick auf die Geschichte des Senders.

30-jähriges Jubiläum am 25. Januar 2023

Der TV-Sender Vox wird am 25. Januar 2023 30 Jahre jung. Erstmals in der Geschichte des Senders belegt Vox im Jahr 2022 sowohl bei den 14- bis 59-Jährigen (6,2 % MA) als auch bei den 14- bis 49-Jährigen (6,7 % MA) den dritten Platz unter den Privatsendern. Mit einer Bekanntheit bei 98 % der Deutschen und erfolgreichen Primetime-Highlights wie »Die Höhle der Löwen«, »Kitchen Impossible«, »Mälzer & Henssler liefern ab« und »Sing meinen Song – Das Tauschkonzert« sowie den beliebten Dauerbrennern »Das perfekte Dinner«, »Shopping Queen«, »Goodbye Deutschland«, »auto mobil« und »hundkatzemaus« hat der Kölner Sender längst einen festen Platz in den Wohnzimmern der Zuschauenden eingenommen.

Allein in den vergangenen fünf Jahren sicherte sich Vox sechs Auszeichnungen mit dem Deutschen Fernsehpreis und konnte in 2022 neue Bestwerte und Rekorde verbuchen: »Goodbye Deutschland» feierte zum 16. Jubiläumstag am 16. August 2022 mit durchschnittlich 8,5 Prozent Marktanteil das bisher stärkste Jahr seit Sendestart bei den jungen Zuschauer:innen (14-49 Jahre). Über Alltime-Bestwerte konnten sich außerdem die diesjährige Staffel der »Grill den Henssler Sommer-Specials» sowie »Guidos Deko Queen« freuen. Jahresbestwerte wurden für »Das perfekte Dinner« und »Zwischen Tüll und Tränen« im August markiert.

Zudem ist Vox auch zum streamenden Broadcaster geworden. Zahlreiche Vox-Formate wie »Kitchen Impossible«, »Sing meinen Song« und »Die Höhle der Löwen« werden auch auf RTL+ abgerufen. Und mit RTL+ Highlights wie »Weil wir Champions sind« oder der Doku-Reihe »Stern Crime: Der Alptraummann« hat Vox auch bei den linearen Zuschauer:innen große Erfolge erzielt.

Wie kam der Sender zu seinem Namen?

Die Geschichte von Vox beginnt bereits 1990. In diesem Jahr tritt der »Westschienen-Staatsvertrag» in Kraft, der einen zusätzlichen privaten TV-Sender in Deutschland vorsieht. Er soll, so wollen es die Bundesländer, eine anspruchsvolle Alternative zu den bestehenden Sendern sein. 1991 wird dann der »Westschienenkanal«, die Keimzelle des späteren Senders, gegründet und bekommt am 20.12. gemeinsam mit der dctp die Sendelizenz für ein Fernsehvollprogramm. Am 13.5.1992 bekommt der »Westschienenkanal« den neuen Namen »Vox« (lateinisch: Stimme, Sprache). Die Idee für »Vox« stammt von der Unykat GmbH & Co. KG. Die Agentur Dietz & Partner entwickelt das Logo des Senders: ein roter Punkt. Am 25. Januar 1993 um 17 Uhr startet Vox dann mit seinem »Ereignisfernsehen«, das zum damaligen Zeitpunkt mehr als 60 Prozent der deutschen Haushalte empfangen können. »Wir können das Fernsehen zwar nicht neu erfinden«, sagt Programmdirektor Ruprecht Eser der Süddeutschen Zeitung, »aber wir können neues Fernsehen machen, seriös und unterhaltsam.« 1999 wird aus dem roten Punkt die rote Kugel.

Start vor 30 Jahren

»Guten Abend, wir sind die Neuen auf ihrem Bildschirm. Wir heißen Vox, das ist lateinisch und heißt ‚Die Stimme‘. Sie kommt aus Köln, da ist Vox zu Hause, aber unsere Mitarbeiter sind überall in Deutschland. Und natürlich an den Plätzen in der Welt, an denen etwas passiert…«, mit diesen Worten leitet Programmdirektor Ruprecht Eser vor 30 Jahren in einer Ansprache das Vox-Programm ein. Darauf folgte die Nachrichtensendung »Punkt Vox«, die als erste Sendung bei Vox zu sehen war.

Programm aus 30 Jahren

Im Vox-Programmarchiv lagern insgesamt 12.704.746 Programmminuten. Würde man so wie früher auf DigiBeta abspeichern, hätte das Sendeband eine Länge von 74.949 Kilometern, also ungefähr einmal um die Welt und dann noch von Köln in den Dschungel und zurück.

Formate des Senders

Am 29.10.1995 präsentierte Vox die erste Folge »auto motor sport tv« – das Vox-Magazin, das die Zuschauer:innen heute unter dem Namen »auto mobil« mit allen Neuheiten und zahlreichen Tests rund ums Auto versorgt. In den vergangenen 27 Jahren wurden insgesamt 1.375 Folgen ausgestrahlt. Auf Platz zwei der langlebigsten Formate landet »hundkatzemaus«. Das beliebte Haustiermagazin, von dem inzwischen 1.065 Folgen ausgestrahlt und 3.948 Beiträge gezeigt wurden, ging am 17.11.2001 on air. Platz drei geht an »Das perfekte Dinner«:

Die tägliche Koch-Doku feierte am 6. März 2006 Premiere und bescherte Vox 2007 auch den ersten Deutschen Fernsehpreis. Die Auswanderer-Doku »Goodbye Deutschland – Die Auswanderer» wurde am 15. August 2006 zum ersten Mal ausgestrahlt und kommt mittlerweile auf insgesamt 523 Folgen und somit auf Platz vier der langlebigsten Vox-Formate. Und Platz 5 geht an die Styling-Doku »Shopping Queen«, die nach dem erfolgreichen Start im Januar 2012 die Damen der Schöpfung werktäglich in ganz Deutschland auf Shopping-Tour schickt. Am 2. Oktober 2014 wurde die Sendung mit dem Deutschen Fernsehpreis ausgezeichnet.