Filmfest München feiert 40. Geburtstag

Das Filmfest München feiert in diesem Jahr sein 40-jähriges Bestehen.

Ab heute lädt eine digitale Festschrift auf der Website des Filmfests München dazu ein, die facettenreiche Geschichte des Festivals Revue passieren zu lassen. Schon im Vorfeld des 40. Filmfest München, das Ende Juni stattfindet, wird es eine Reihe kostenloser Veranstaltungen in München geben, darunter einen Abend mit dem britischen Künstler Sir Isaac Julien (in Kooperation mit dem Museum Brandhorst) und einen Filmworkshop mit Jakob Lass (in Kooperation mit der HFF München, dem Münchner Volkstheater und dem Kulturzentrum Luise).

»Wir blicken auf unserer Website auf 40 Jahre Filmfest zurück. Dort sieht man die Entwicklungslinien ins Heute unseres Festivals«, so Festivaldirektorin Diana Iljine. »In mehreren Veranstaltungen, sowohl im Vorfeld als auch beim Filmfest selbst, werden wir den 40. Geburtstag festlich begehen. Feiern Sie mit uns! Und genießen Sie erneut unser vielfältiges Programm und die Begegnungen mit den internationalen und deutschen Filmkünstler:innen, die wir auch in diesem Jahr in München begrüßen dürfen.«

Rückblick auf 40 Jahre Filmfest

Auf der Website des Filmfests München steht eine digitale Festschrift bereit, in der vier ausführliche Texte mitsamt Bildergalerien die Filmfest-Biografie in Dekaden-Schritten nachzeichnen. Geprägt von den Verantwortlichen hinter den Kulissen sowie natürlich durch die Filme und internationalen Gäste war jede Filmfest-Ausgabe immer auch ein Spiegel der Zeit. Das belegen nicht zuletzt die spektakulären Fotos aus dem Filmfest-Archiv, die für die Festschrift zusammengetragen und digitalisiert worden sind. Zum feierlichen Anlass haben die vier Gesellschafter – der Freistaat Bayern, die Landeshauptstadt München, die SPIO und der BR – dem Filmfest Grußworte gewidmet.



In den kommenden Wochen wird dieses Online-Dossier sukzessive erweitert, unter anderem um 40 ganz persönliche Anekdoten aus 40 Jahren Filmfest München – sowohl aus der Perspektive von Akteurinnen und Akteuren aus der Filmbranche, als auch von ehemaligen und aktiven Teammitgliedern. Eine Brücke in die Gegenwart schlagen die aktuellen Programmerinnen und Programmer des Filmfests mit Texten, die jeweils aufzeigen, wie sich die einzelnen Reihen und Filmfest-Schwerpunkte im Laufe der Zeit weiterentwickelt und immer wieder aktuelle Debatten aufgegriffen haben.

Weitere Infos über Jubiläumsveranstaltungen im Vorfeld des kommenden Filmfests stehen auf der Website des Festivals.