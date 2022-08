20. Jubiläum: Animationsinstitut der Filmakademie BW

Das Animationsinstitut der Filmakademie Baden-Württemberg feierte sein 20-jähriges Bestehen.

Zur feierlichen »Birthday Reception« waren Alumni aus aller Welt sowie Vertreterinnen und Vertreter der Politik geladen, um gemeinsam mit den Studierenden und Mitarbeitenden des Animationsinstituts der Filmakademie Baden-Württemberg auf zwei Jahrzehnte Erfolgsgeschichte zurückzublicken. Im Rahmen der Feier gratulierten namhafte Gäste, darunter Albrecht Ade, Gründer der Filmakademie, der mit Begeisterung auf die letzten 20 Jahre zurückblickt: »Abseits und im Gegensatz zu der Zeit der Eindimensionalität ist das Gestalten von künstlerischen Animationsfilmen eine Einübung zur Freiheit des Denkens. In diesen Arbeiten wird Leidenschaft, Hingabe und Anspruch manifest. Ich bin stolz auf dieses Niveau des Animationsinstituts — und das seit vielen Jahren.«

Unter dem Applaus des anwesenden Publikums wurde das speziell zum Jubiläum entstandene Buch »20 Years 20 Projects« präsentiert, welches in zwanzig Essays zu zwanzig Institutsprojekten einen Einblick in die vielfältige Geschichte und Entwicklung der Institution gibt.

Seit Gründung des Instituts im Jahr 2002 hat sich viel bewegt: So wurde in der Anfangszeit nicht nur eine eigene Forschungs- und Entwicklungsabteilung innerhalb des Instituts etabliert, sondern auch die Organisation der Fachkonferenz »FMX – Film & Media Exchange« bis einschließlich letztes Jahr in die Verantwortung des Instituts übertragen.

Während sich das Studium anfangs noch auf die Themen Animation, Visuelle Effekte und Technical Directing fokussierte, erweiterte das Institut sein Lehrangebot schon wenige Jahre später um die Studienvertiefungen interaktive Medien und Animation/Effects Producing. Auf diese Weise konnte die gewerksübergreifende Zusammenarbeit innerhalb der Filmakademie weiter gefördert werden.

»Unser vorrangiges Ziel am Animationsinstitut ist die individuelle Ausbildung und Betreuung unserer Studierenden nach den Prämissen Relevanz, Intensität und Originalität. Die letzten 20 Jahre haben wir in diesem Sinn gearbeitet. Mein Dank gilt dabei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Instituts für ihren engagierten Einsatz in all den Jahren«, so Andreas Hykade, Leiter des Animationsinstituts.

Seit den Anfängen des Instituts wurden mehr als 1.000 Studierendenprojekte mit nationalen und internationalen Auszeichnungen geehrt — darunter zuletzt der prestigeträchtige Studierenden-Oscar für das VFX-Projekt »The Beauty« (Meldung). Damit hat sich das Animationsinstitut endgültig unter den weltweit renommiertesten Bildungseinrichtungen der Branche einsortiert.

Petra Olschowski, Staatssekretärin am Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst, blickt positiv in die Zukunft: »Die Geschichte des Animationsinstituts hat erst begonnen. Das Institut ist extrem dynamisch und versteht, dass sich die Branche in einem kontinuierlichen Wandlungsprozess befindet. Gemeinsam mit den Studierenden stellt sich das Animationsinstitut proaktiv neuen Themen und Herausforderungen – genau diese Dynamik und Kraft, Veränderungen anzutreiben, machen das Institut und insbesondere die Studierenden bereit für die Zukunft. Damit hat das Animationsinstitut eine entscheidende Rolle in einer sich ständig verändernden Film- und Medienwelt.«