Nevion feiert sein 25-jähriges Bestehen

Nevion feiert zum Jubiläum »25 Years of Reinvention«.

Nevion wurde 1996 gegründet und nennt als Meilensteine seiner Firmenentwicklung die Revolutionierung des Broadcast-Routings mit dem ersten kompakten Routing-Switcher, die Bereitstellung innovativer IP-Mediennetzwerke und die Schaffung der ersten IP-Broadcast-Produktionsanlage mit vollständig virtualisierten Ressourcen.

Nevion ist seit 2015 einer der Pioniere bei der Einführung von IP im Broadcast-Bereich und kann dabei auf eine Erfolgsbilanz verweisen, darunter die Flaggschiffe seiner software-definierten Produkte, Nevion Virtuoso und VideoIPath. Neben der Entwicklung eigener Software hat Nevion in den vergangenen zwei Jahren auch eine wichtige Rolle im bahnbrechenden 5G-Projekt Virtuosa gespielt, das von der Europäischen Union finanziert wurde, um das Potenzial von 5G im Broacast-Bereich zu erforschen.

Der Ruf von Nevion als Innovationsführer hat dazu geführt, dass die Lösungen von Nevion bei zahllosen großen Live-Events weltweit zum Einsatz kommen und von großen Sendeanstalten, Produktionsunternehmen, Telekommunikationsdienstleistern und Regierungsbehörden genutzt werden. Ein weiterer Beweis für die Innovationskraft von Nevion ist die Übernahme des Unternehmens durch Sony im Jahr 2020.

Thomas Heinzer, Gründer und CEO von Nevion, kommentiert: »Der Broadcast-Sektor hat in den vergangenen 25 Jahren viele Veränderungen erlebt, und wir waren immer an vorderster Front dabei. Ich führe unsere Langlebigkeit auf unsere Fähigkeit zurück, uns ständig neu zu erfinden und bei der Nutzung von Technologien wirklich innovativ zu sein, und dieses Ethos wird uns auch in Zukunft leiten. Ich bin gespannt, was die nächsten 25 Jahre bringen werden, und ich habe keinen Zweifel daran, dass wir uns weiter steigern werden.«

Nevion will im Lauf der kommenden Wochen in den sozialen Medien auch einen heiteren Blick auf die letzten 25 Jahre TV-Geschichte werfen.