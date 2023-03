Oscarverleihung 2023

Als Gesamtwerk ausgezeichnet Titel

Bester Film Everything Everywhere All at Once

Bester internationaler Film Im Westen nichts Neues

Bester Animationsfilm Guillermo del Toro’s Pinocchio

Bester Animations-Kurzfilm The Boy, The Mole, The Fox and the Horse

Bester Dokumentarfilm Nawalny

Bester Dokumentar-Kurzfilm The Elephant Whisperers

Einzelne Kategorie Titel Preisträgerinnen und Preisträger

Regie Everything Everywhere All at Once Daniel Kwan und Daniel Scheinert

Beste Hauptdarstellerin Everything Everywhere All at Once Michelle Yeoh

Bester Hauptdarsteller The Whale Brendan Fraser

Beste Nebendarstellerin Everything Everywhere All at Once Jamie Lee Curtis

Bester Nebendarsteller Everything Everywhere All at Once Ke Huy Quan

Kamera Im Westen nichts Neues James Friend

Original-Drehbuch Everything Everywhere All at Once Daniel Kwan und Daniel Scheinert

Adaptiertes Drehbuch Die Aussprache Sarah Polley

Schnitt Everything Everywhere All at Once Paul Rogers

Filmmusik Im Westen nichts Neues Volker Bertelmann (Hauschka)

Filmsong Naatu Naatu aus RRR

Production Design Im Westen nichts Neues Christian M. Goldbeck und Ernestine Hipper

Sound Design Top Gun: Maverick Mark Weingarten, James H. Mather, Al Nelson, Chris Burdon und Mark Taylor

VFX Avatar: The Way of Water Joe Letteri, Richard Baneham, Eric Saindon und Daniel Barrett

Kurzfilm An Irish Goodbye

Maske The Whale Adrien Morot, Judy Chin und Annemarie Bradle