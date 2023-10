»Blauer Panther 2023« verliehen

Der TV & Streaming Award »Blauer Panther« wurde verliehen: in sieben Kategorien gab es 14 einzelne Preisträgerinnen, Preisträger und Gruppen.

In Anwesenheit von allerhand Fernsehprominenz und Politik auf der Bühne und im Publikum wurden am 25.10.2023 in verschiedenen Kategorien »Blaue Panther« verliehen (der frühere Bayerische Fernsehpreis).

Leider folgte die Veranstaltung trotz intensiver Modernisierung und eines veränderten eigenen Anspruchs dem gleichen ermüdenden Muster wie schon endlos viele andere Medienpreisverleihungen zuvor.

Das Prozedere der Veranstaltung soll aber nicht die Leistungen der ausgezeichneten Preisträger schmälern: Die Jurys haben gut und fundiert entschieden, die Preisträger haben ganz sicher ihre Preise verdient — und beide können ja nichts für den Ablauf der Veranstaltung.

Den Ehrenpreis des Bayerischen Minister- präsidenten überreichte Markus Söder selbst an Dunja Hayali.

In der Kategorie Information/Journalismus ging ein Blauer Panther an Lisa-Marie Schnell, Tabea Mirbach, Volker Wasmuth und Patrick Zeilhofer für ihre Leistungen im Bereich Buch und Regie für »Die Kinder von Lügde – Alle haben weggesehen«. Die Produktion realisierte Spiegel TV für ZDF-Info.

In der Kategorie Information/Journalismus ging ein Blauer Panther an Christian Beetz als Produzent und Autor für »Juan Carlos – Liebe, Geld, Verrat«. Die Produktion realisierte die Gebrüder Beetz Filmproduktion im Auftrag von Sky Deutschland für Sky Studios.

In der Kategorie Information/Journalismus ging ein Blauer Panther an Julia Schweinberger als Host, stellvertretend für das gesamte Reporterteam aus Julia Schweinberger, Friederike Wipfler, Lennart Bedford-Strohm und Anne Brier für »Dirty Little Secrets«. Die Produktion realisierte der Bayerische Rundfunk für die ARD Mediathek.

In der Kategorie Kultur/Bildung ging ein Blauer Panther an Saskia Geisler und Kristian Kähler für das Buch und die Regie von »Propagandaschlacht um die Ukraine«. Die Produktion realisierte Berlin Producers Media in Koproduktion mit WDR, HR und DW in Zusammenarbeit mit Arte.

In der Kategorie Kultur/Bildung ging ein Blauer Panther an Joko Winterscheidt für seine Leistung als Präsentator von »Joko Winterscheidt Presents: The World’s Most Dangerous Show«. Die Produktion realisierte Florida TV, Florida Factual und 27km Entertainment für Prime Video.

In der Kategorie Fiktion ging ein Blauer Panther an Akeem van Flodrop als bester Schauspieler für seine Darstellung des Dawit in »I don’t work here«. Die Produktion realisierte die Neue Super GmbH für ZDF-Neo.

In der Kategorie Fiktion ging ein Blauer Panther an Jeanette Hain als beste Schauspielerin für ihre Darstellung der Jutta in »Luden – Könige der Reeperbahn«. Die Produktion realisierte die Neue Super GmbH für Prime Video.

In der Kategorie Fiktion ging ein Blauer Panther an Caroline Link für die Regie bei der TV-Serie »Safe«. Die Produktion realisierte die Claussen+Putz Filmproduktion GmbH für ZDF-Neo.

In der Kategorie Fiktion ging ein Blauer Panther an Katharina Eyssen für das Drehbuch der Serie »Die Kaiserin«. Die Produktion realisierte Sommerhaus Produktion für Netflix. Zu dieser Produktion gibt es bei film-tv-video.de eine Geschichte über das Grading dieser Serie.

In der Kategorie Entertainment ging ein Blauer Panther an Tim Mälzer und André Dietz als Moderatoren und Hosts von »Zum Schwarzwälder Hirsch – eine außergewöhnliche Küchencrew und Tim Mälzer« Die Produktion realisierte Vitamedia Film für Vox.

Der Publikumspreis für die beliebteste Serie ging an »Gestern waren wir noch Kinder«. Die Produktion realisierte Seven Dogs Filmproduktion für das ZDF.

Der Publikumspreis für die beliebteste Unterhaltungssendung ging an »Joko & Klaas gegen ProSieben«. Die Produktion realisierte die Florida Entertainment GmbH für ProSieben.



Als Nachwuchspreis ging ein Blauer Panther an Chiara Grabmayr als Regisseurin und an Jakob Schreier als Hauptdarsteller sowie an beide als Co-Creators der 2. Staffel der Serie »Fett und Fett«. Die Produktion realisierte Trimafilm GmbH in Koproduktion mit Network Movie Film- und Fernsehproduktion und der ZDF-Redaktion Das kleine Fernsehspiel für ZDF-Neo.

»Blauer Panther — TV & Streaming Award« so heißt jetzt das, was früher der »Bayerische Fernsehpreis« war. Der Nachfolger prämiert neben TV-Produktionen auch Produktionen für Streaming-Plattformen oder hochkarätige Formate von Web-Creators für Social Media-Plattformen. Vergeben werden die Preise durch das Bayerische Staatsministerium für Digitales.

Die Preisverleihung wird von der Medien.Bayern GmbH ausgerichtet und von der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien (BLM) sowie den Medienhäusern Bayerischer Rundfunk, ZDF, 3Sat, ProSiebenSat1, RTL, Sky und Amazon Prime Video getragen. Finanziell unterstützt wird der Preis zudem von der Bayerischen Staatskanzlei und dem Bayerischen Staatsministerium für Digitales.

Die scheidende bayerische Digitalministerin und Gastgeberin Judith Gerlach hatte — wenig überraschend — eine ganz andere Wahrnehmung des Abends als eingangs beschrieben: »Der im vergangenen Jahr neu konzipierte ‚Blaue Panther TV & Streaming Award‘ ist ein starkes Signal für den digitalen Wandel in einer hochinnovativen Branche. Ich freue mich, dass wir dieses Konzept stetig weiter entwickeln können. Hier präsentiert sich der Medienstandort Bayern von seiner besten und modernsten Seite — mit tollen Künstlerinnen und Künstlern, großartigen Sendeformaten und einer wunderbaren Show.«

Nach der am 26.10.2023 erfolgten Unterschrift eines neuen Koalitionsvertrags zwischen der CSU und den Freien Wählern steht nun die Bildung einer neuen Landesregierung in Bayern an. Dass Judith Gerlach nicht mehr Digitalministerin bleibt, ist dabei schon klar, denn auf diesem Posten sitzt künftig Fabian Mehring von den Freien Wählern. Gleichzeitig sollen aber die Film- und Fernsehaktivtäten des Bundeslandes, zu denen neben vielem anderen auch der Bayerische Filmpreis und der Blaue Panther gehören, in Zukunft nicht mehr vom Digitalministerium aus geleitet werden, sondern direkt aus der Staatskanzlei.