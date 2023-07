Euro Cine Expo: Best of Show Award 2023 an Kino Flo

Der Best of Show Award von film-tv-video.de wurde bei der Euro Cine Expo an Kino Flo überreicht.

film-tv-video.de hat im Rahmen der Euro Cine Expo den Best of Show Award, sponsored by Teltec, an das Beleuchtungssystem Mimik von Kino Flo verliehen.

Im Rahmen einer kurzen Feier nahmen Frieder Hochheim und Mark Primrose die Trophäe für das Mimik-System von der Jury entgegen.

Mimik ist ein bildbasiertes Beleuchtungssystem mit erweiterter spektraler Bandbreite, das Videoinhalte spiegeln kann — optimiert für Virtual Production in LED-Volumes.

»Das Licht-Panel Mimik löst im Zusammenspiel mit dem Helios-Prozessor mehrere technische Herausforderungen beim Lichtsetzen in der virtuellen Produktion mit LED-Volumes.

Gleichzeitig ermöglicht das System aber auch sowohl kreativeres, als auch realistischeres Lichtsetzen in einem LED-Volume. Diese Kombination aus absolutem High-Tech und der Rückgewinnung von Kreativität überzeugte die Jury«, erklären Christine Gebhard und Gerd Voigt-Müller von film-tv-video.de.

Mimik besteht aus einem neu entwickelten Licht-Panel mit einer Fläche von 120 x 60 cm, das wegen der zugrundeliegenden Technologie sehr natürliches Licht erzeugen kann. Einzelne Panels können zu größeren Clustern kombiniert werden. Ein Prozessor kann bis zu 2.100 Panels ansteuern — und das macht er so, dass er entweder den bewegten Bildinhalt des LED-Volumes, also dessen Hintergrundbild (oder auch ein anderes Bildsignal) dynamisch erfasst und auf die Lichtstimmung der Panels überträgt.

Im Ergebnis kann man eine realistische Lichtsituation im LED-Volume erzeugen, so dass ein viel natürlicheres Gesamtbild entsteht. Aber man kann auch sehr kreativ in die Lichtgestaltung eingreifen, so wie bei der Lichtgestaltung mit einem sehr leistungsfähigen Lichtmischpult.

Die Mimik-Panel können ein breites Farbspektrum dynamisch und gleichzeitig mit hoher Präzision darstellen. Zudem sind die Panels vollständig synchronisierbar (mit bis zu 30 kHz) und unterstützen damit auch erweiterte VR-Technologien. Sie stellen damit sicher, dass auch in Multiframe-Systemen kein Flickern oder andere Synchronisationsprobleme zwischen den Leuchten und der LED-Wand auftreten können. Das bietet auch im sich rasch weiterentwickelnden VR-Produktionsbereich hohe Zukunftssicherheit.

Weitere Details über Mimik von Kino Flo — und viele weitere Produkte, die bei der Euro Cine Expo gezeigt wurden — können Sie im ausführlichen Messebericht nachlesen, der in den kommenden Tagen veröffentlicht wird. Besondere Würdigung werden auch die anderen Produkte erfahren, die eingereicht und auf der Shortlist vorausgewählt wurden.